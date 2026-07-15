Минфин в третий раз за месяц отменил аукцион по ОФЗ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Такие отмены аукционов, как нынешняя, происходят по причине «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен». При этом на рынке активно используются ОФЗ-ПК (флоатеры) — облигации с переменным купоном, на которые в 2022 году приходилось более 80% объёма размещений. Они популярны среди инвесторов тем, что сокращают риски потерь из-за неблагоприятных изменений процентных ставок, особенно в условиях повышения ключевой ставки.

Вместе с тем, Минфин не всегда готов идти на уступки инвесторам, предлагая ОФЗ-ПК. Например, в 2023 году он сократил программу внутренних заимствований на 1 трлн рублей, чтобы «банки сидели и кредитовали экономику, а не бюджет». Такие решения связаны с жёсткой позицией министерства из-за выросших нефтегазовых доходов бюджета. Несмотря на то что до конца года Минфину необходимо разместить облигаций почти на 2 трлн рублей (с учётом корректировок бюджета до 7 трлн рублей), он не спешит наращивать долю флоатеров в портфеле, чтобы избежать повышенного процентного риска.