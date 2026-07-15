Минфин в третий раз за месяц отменил аукцион по ОФЗ
Министерство финансов России признало несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом серии 29028. Дата погашения бумаг — октябрь 2039 года.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Ведомство планировало предложить рынку остаток выпуска на сумму до 124 млрд руб. по номиналу. Причиной отмены, как сообщил Минфин, стало «отсутствие заявок по приемлемым уровням цен». Флоутер предлагался инвесторам впервые с декабря 2025 года.
Это уже третий срыв аукционов за последний месяц. Ранее Минфин дважды отменял размещения — 24 июня и 8 июля — ссылаясь на необходимость «стабилизации рыночной ситуации». В третьем квартале ведомство планирует привлечь через первичный рынок госдолга 1,5 трлн руб.
Такие отмены аукционов, как нынешняя, происходят по причине «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен». При этом на рынке активно используются ОФЗ-ПК (флоатеры) — облигации с переменным купоном, на которые в 2022 году приходилось более 80% объёма размещений. Они популярны среди инвесторов тем, что сокращают риски потерь из-за неблагоприятных изменений процентных ставок, особенно в условиях повышения ключевой ставки.
Вместе с тем, Минфин не всегда готов идти на уступки инвесторам, предлагая ОФЗ-ПК. Например, в 2023 году он сократил программу внутренних заимствований на 1 трлн рублей, чтобы «банки сидели и кредитовали экономику, а не бюджет». Такие решения связаны с жёсткой позицией министерства из-за выросших нефтегазовых доходов бюджета. Несмотря на то что до конца года Минфину необходимо разместить облигаций почти на 2 трлн рублей (с учётом корректировок бюджета до 7 трлн рублей), он не спешит наращивать долю флоатеров в портфеле, чтобы избежать повышенного процентного риска.