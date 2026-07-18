А и Б ходили под венец

Громкие союзы звезд поп-музыки случались задолго до того, как Тейлор Свифт появилась на свет. 55 лет назад, 6 июля 1971 года, популярная шведская певица Агнета Фельтског вышла замуж за гитариста и вокалиста коллектива Hootenanny Singers Бьорна Ульвеуса. В то время друг Бьорна, клавишник Бенни Андерссон, уже был помолвлен с исполнительницей Анни-Фрид Лингстад. В 1972 году пары объединились, и у них родился общий ребенок — группа ABBA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 55 лет назад Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус объединились. Еще не в составе группы ABBA

Фото: Olle Karud / Expressen / TT News Agency / AFP 55 лет назад Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус объединились. Еще не в составе группы ABBA

Фото: Olle Karud / Expressen / TT News Agency / AFP

Текст: Алексей Алексеев

А — значит Агнета Карьеру певицы и поэта-песенника Агнета Осе Фельтског начала в 1955 году. В возрасте пяти лет она выступила на рождественском утреннике с песней Billy Boy. Пела с таким энтузиазмом, что не заметила, как с нее свалились трусы. Примерно в то же время Агнета написала свою первую песню. В переводе со шведского ее содержание выглядит примерно так. Жил да был маленький тролль. У него был маленький мячик, с которым он играл целый день. Однажды появилась девочка-тролль. Она захотела поиграть в его мячик. Девочка была милой и очаровательной, с голой попой. Мальчик-тролль в нее влюбился. Он носил девочку на руках. У них родились 20 маленьких тролльчат, похожих на медвежат. Сведения о следующем этапе музыкальной карьеры Агнеты противоречивы. Когда ей было то ли 10, то ли 13 лет, она вместе с двумя подругами организовала песенное трио The Cambers, которое распалось из-за отсутствия спроса на их выступления. Агнета то ли бросила школу в 15 лет, то ли окончила в 17, работала секретаршей-телефонисткой в автосалоне Atteviks Bil в родном городе Йенчеппинге. С большей уверенностью можно сказать, что в 15-летнем или 16-летнем возрасте Агнета стала вокалисткой танцевального оркестра Бернта Энгхардта — после ухода из группы прежней вокалистки Агнеты Десильва. Энгхардт был руководителем коллектива, а не участником. На афишах значилось: «Оркестр Бернта Энгхардта и вокалистка Агнета». После смены вокалистки афиши не пришлось перепечатывать. Но Энгхардт позднее заверял, что взял новенькую не из экономии на афишах, а из-за прекрасного голоса. Правда, на афишах была фотография Десильвы, ее заклеивали портретом Фельтског. Бросив работу, Агнета Фельтског начала гастролировать с оркестром. Затем в ее судьбе произошел поворот. Энгхардт послал демо-запись своего оркестра Карлу-Герхарду Лундквисту, более известному под сценическим псевдонимом Литл Герхард. Отставной король шведского рок-н-ролла после завершения музыкальной карьеры стал продюсером независимого шведского лейбла Cupol Records (в настоящее время каталог лейбла принадлежит Sony Music Entertainment (Sweden) AB). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажи первого сингла Агнеты Фельтског были рекордными

Фото: Cupol Продажи первого сингла Агнеты Фельтског были рекордными

Фото: Cupol В ноябре 1967 года на Cupol Records вышел первый сингл юной певицы и оркестра Берта Энгхардта. На стороне B была песня Jag var sa kar («Я была так влюблена»), которую Агнета написала после расставания со своим парнем Бьорном Лилля. В феврале 1968 года эта песня дебютировала в шведском национальном хит-параде Kvallstoppen («Вечерний топ») и 27 февраля заняла в нем первую строчку. Продажи сингла были рекордными — 80 тыс. пластинок (по одной на 100 жителей страны). За первым синглом вскоре последовали еще два — не менее успешных. В январе 1968 года Фельтског впервые выступила по шведскому телевидению — в программе Studio 8. Гостем программы в тот день была также певица Анни-Фрид Лингстад. Песня Фельтског Forsonade («Примирение») была выдвинута в качестве кандидата от Швеции на конкурс «Евровидение», но не прошла национальный отбор. В мае 1968 года Cupol Records отправила Агнету Фельтског к продюсеру Дитеру Циммерману в Берлин для записи двух песен на немецком языке. Циммерману понравился не только ее голос. Они вступили в романтические отношения. Весной 1969-го стало известно об их помолвке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбом Бьорна Ульвеуса и Hootenanny Singers 1969 года De Basta Med Hootenanny Singers & Bjorn Ulvaeus

Фото: Polar Music Альбом Бьорна Ульвеуса и Hootenanny Singers 1969 года De Basta Med Hootenanny Singers & Bjorn Ulvaeus

Фото: Polar Music

Б — значит Бьорн Бьорн Кристиан Ульвеус родился в Гетеборге, а вырос в Вестервике, куда его семья переехала в 1951 году, когда ему было шесть. На 13-й день рождения родители подарили ему акустическую гитару. В 16 лет Бьорн начал играть на ритм-гитаре и петь в фолк-группе West Bay Singers, позднее переименованной в Hootenanny Singers. Ульвеус написал для группы несколько песен. В 1963 году группа вышла в финал конкурса талантов шведского радио Plats pa Scen. После этого лейбл Polar Records предложил группе контракт. Hootenanny Singers были чрезвычайно популярны. В 1966-м Бьорн Ульвеус познакомился с клавишником группы Hep Stars Бенни Андерссоном. Они вместе написали для Hep Stars песню Isn’t It Easy to Say, вышедшую на альбоме группы, который был выпущен в декабре 1966 года под название The Hep Stars. В альбом также вошли две песни Андерссона и песня Ульвеуса. В чарте Kvallstoppen альбом поднимался до 12-го места. Впервые Бьорн Ульвеус (в составе Hootenanny Singers) и Агнета Фельтског встретились 23 мая 1968 года, вскоре после ее возвращения из Германии. Это было на концерте в городе Мелле на юге Швеции. Ульвеус знал Агнету заочно — видел ее выступление по телевидению. Такая версия приводится в книге Карла Магнуса Пальма «Bright Lights Dark Shadows: The Real Story of Abba» (вышла в свет в 2001 году, в том же году издана в России на русском языке под названием «ABBA: Люди и музыка»). Хотя впоследствии фанаты ABBA придумали множество романтических версий встречи Бьорна и Агнеты, на самом деле за их личным знакомством ничего не последовало. Точнее, не последовало сразу.

Фотогалерея Блондинка из ABBA Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: музыканты группы ABBA Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус, 1970-е года Фото: Imago / United Archives / ТАСС С мужем Бьорном Ульвеусом и дочерью Линдой в Стокгольме, 1974 год Фото: Zuma Exclusive / ТАСС Анни Фрид Лингстад (слева) и Агнета Фельтског, 1974 год Фото: Peter Bischoff / Getty Images Слева направо: музыканты группы ABBA Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус держат свои золотые пластинки, 1976 год Фото: Hulton Archive / Getty Images Агнета Фельтског на премьере документального фильма «ABBA: The Movie» в Лондоне, 1978 год Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Слева направо: музыканты группы ABBA Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссон на концерте в Нью-Йорке, 1979 год Фото: Gai Terrell / Redferns / Getty Images Агнета Фельтског, 1970-е года Фото: Gai Terrell / Redferns / Getty Images Агнета Фельтског раздает автографы в Стокгольме Фото: Wolfgang Kunz / Ullstein bild / Getty Images Выступление Агнеты Фельтског в Роттердаме (Нидерланды), 1979 год Фото: Rob Verhorst / Redferns / Getty Images С музыкантом Бенни Андерссоном в Стокгольме, 1981 год Фото: Oscar Abolafia / TPLP / Getty Images Агнета Фельтског в Берлине, 1983 год Фото: Imago images / Teutopress / ТАСС Участницы группы ABBA Агнета Фельтског (в центре), Анни-Фрид Лингстад (справа) и актриса Мерил Стрип на премьере экранизации мюзикла «Mamma Mia» в Стокгольме, 2008 год Фото: Bob Strong / Reuters Участницы группы ABBA Агнета Фельтског (справа) и Анни-Фрид Лингстад (слева) прибывают на концерт ABBA Voyage в Лондоне, 2022 год Фото: Alberto Pezzali / AP Следующая фотография 1 / 13 Слева направо: музыканты группы ABBA Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус, 1970-е года Фото: Imago / United Archives / ТАСС С мужем Бьорном Ульвеусом и дочерью Линдой в Стокгольме, 1974 год Фото: Zuma Exclusive / ТАСС Анни Фрид Лингстад (слева) и Агнета Фельтског, 1974 год Фото: Peter Bischoff / Getty Images Слева направо: музыканты группы ABBA Бенни Андерссон, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бьорн Ульвеус держат свои золотые пластинки, 1976 год Фото: Hulton Archive / Getty Images Агнета Фельтског на премьере документального фильма «ABBA: The Movie» в Лондоне, 1978 год Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images Слева направо: музыканты группы ABBA Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссон на концерте в Нью-Йорке, 1979 год Фото: Gai Terrell / Redferns / Getty Images Агнета Фельтског, 1970-е года Фото: Gai Terrell / Redferns / Getty Images Агнета Фельтског раздает автографы в Стокгольме Фото: Wolfgang Kunz / Ullstein bild / Getty Images Выступление Агнеты Фельтског в Роттердаме (Нидерланды), 1979 год Фото: Rob Verhorst / Redferns / Getty Images С музыкантом Бенни Андерссоном в Стокгольме, 1981 год Фото: Oscar Abolafia / TPLP / Getty Images Агнета Фельтског в Берлине, 1983 год Фото: Imago images / Teutopress / ТАСС Участницы группы ABBA Агнета Фельтског (в центре), Анни-Фрид Лингстад (справа) и актриса Мерил Стрип на премьере экранизации мюзикла «Mamma Mia» в Стокгольме, 2008 год Фото: Bob Strong / Reuters Участницы группы ABBA Агнета Фельтског (справа) и Анни-Фрид Лингстад (слева) прибывают на концерт ABBA Voyage в Лондоне, 2022 год Фото: Alberto Pezzali / AP Смотреть

Главный поп-роман 1969 года В Германии синглы Агнеты Фельтског не имели такого успеха, как в Швеции. Она расторгла и помолвку с Циммерманом, и контракт с его лейблом. О своем краткосрочном романе она вспоминала так: «Редко видеться было невыносимо. Мы оба ревновали и, находясь в разных местах, гадали, чем занимается другой. Мы планировали пожениться, но дату еще не определили. В то же время мы собрали кое-какие общие вещи для нашего будущего дома. Но это не помешало нам в конце концов понять, что лучше расстаться. Конечно, поначалу было грустно. У двух людей, которые помолвлены, на самом деле довольно много общего. Кроме того, в таких отношениях ты отдаешь частичку себя». В мае Фельтског выпустила новый сингл в Швеции, поднявшийся до четвертого места в Kvallstoppen. Также она приняла участие в съемках телевизионной программы памяти шведского пианиста и композитора Акселя Стига Ханнсона (творческий псевдоним — Жюль Сильвен). В 55-минутной телепередаче, вышедшей в эфир в конце года, песни Сильвена исполняли разные музыканты. В их числе был и Бьорн Ульвеус. В нескольких эпизодах передачи, снятых в Гетеборге и Мальме, Агнета и Бьорн были вместе. На съемках программы у Агнеты и Бьорна начался роман. Позднее Бьорн вспоминал, что был сразу же «романтически тронут» голосом и «без сомнений» сразу в нее влюбился. Шведская пресса отреагировала оперативно. Телепрограмма памяти Сильвена вышла в эфир в августе. В сентябре женский журнал VeckoRevyn опубликовал статью под заголовком «Мы влюбились на телевизионных съемках». Обложку номера украшала фотография 19-летней Агнеты и 24-летнего Бьорна, идеальной пары молодого шведского шоу-бизнеса. «Мне всегда казалось, что Бьорн милый и добрый. Но я никогда не думала, что когда-нибудь мы будем вместе. Бьорн — это, пожалуй, лучшее, что случилось со мной,— признавалась Агнета.— Сразу после расставания с Дитером я начала сниматься в телепередаче о Жюле Сильвене. Бьорн тоже участвовал в этой программе. Я встречалась с ним и раньше, но до этого между нами не проскакивала искра. Я никогда не забуду сцену, где все участники должны были взяться за руки, и вдруг рядом со мной появился Бьорн. Тогда я поняла, что это оно. Поскольку ничего не было опубликовано о разрыве моей помолвки с Дитером, мне пришлось быстро сообщить об этом Бьорну». Фотогалерея История группы ABBA Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У зрителей создается полномерная иллюзия, что на сцене перед ними — участники квартета в расцвете их сил Фото: John Lamparski / Getty Images У зрителей создается полномерная иллюзия, что на сцене перед ними — участники квартета в расцвете их сил Фото: John Lamparski / Getty Images Смотреть О начале романа она рассказывала так: «Первое, что я заметила в Бьорне,— его глаза. Каждый раз, когда он смеется, вокруг них появляются морщинки. Устоять просто невозможно! Ну, все началось с того, что он позвал меня погулять во время перерыва в съемках». Во время прогулки они держались за руки. В интервью VeckoRevyn Фельтског рассказывала: «Теперь я знаю, что у Бьорна не только приятная внешность, но и много внутренних качеств. Он добрый, внимательный, нежный, романтичный, а еще у него есть мозги. Что касается написания песен, в этом он почти так же хорош, как я!» В статье утверждалось, вероятно, ошибочно, что Бьорн и Агнета вместе уже полгода. Или вся история со знакомством на съемках телепрограммы была выдумана. Осенью 1969 года Бьорн и Агнета стали жить вместе в трехкомнатной квартире на острове Лилла Эссинген в Стокгольме. Газета Expressen писала о «поп-романе года», который популярнее любого музыкального хита. На вопрос корреспондента, собираются ли они объявить о помолвке, Бьорн ответил: «Нет, зачем? У нас и так все прекрасно». Весной 1969 года начался роман не только у Бьорна и Агнеты. Парой стали их знакомые — Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. Год спустя, весной 1970-го, все четверо вместе поехали на Кипр. В Лондоне показали шоу «ABBA Voyage» с «аватарами» участников Как позднее рассказывал Бьорн, они с Агнетой обменялись помолвочными кольцами прямо в самолете. Его кольцо оказалось чуть великовато. На Кипре во время купания в море оно соскользнуло и утонуло. Найти кольцо не удалось. Ульвеус вспоминал, что пришел в ужас — помолвка только что состоялась, а кольцо уже исчезло. Весной и летом 1971 года Агнета, Бьорн и Бенни гастролировали по шведским летним народным паркам. Фрида не всегда к ним присоединялась. Агнета в это время работала над сольным альбомом Nar en vacker tanke blir en sang («Когда прекрасная мысль превращается в песню»), в котором большинство песен были ее собственного сочинения. Бьорн выступал продюсером альбома. В июне 1971-го в старейшем женском журнале Швеции Damernas Varld вышла статья под заголовком «Через две недели мы поженимся». Из интервью Агнеты Фельтског журналу: «Я люблю его сейчас так же сильно, как и в начале наших отношений. Я так рада, что нам больше не нужно расставаться, что мы можем ложиться спать вместе по вечерам, что я могу засыпать у него на руке каждую ночь. И я счастлива, когда просыпаюсь утром и вижу его лежащим рядом со мной в постели… Я хочу выйти замуж за Бьорна, и я хочу выходить замуж в свадебной фате, сыграть пышную церковную свадьбу. И я хочу иметь с ним детей. Этого мы оба хотим больше всего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь в Веруме, в которой обвенчались Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус

Фото: Ulf Klingstrom / Wikipedia Церковь в Веруме, в которой обвенчались Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус

Фото: Ulf Klingstrom / Wikipedia

Поп-свадьба 1971 года Церемония состоялась 6 июля 1971-го в церкви маленького городка Верум (в настоящее время его население — чуть более 50 человек) в лене Сконе на юге Швеции. За восемь столетий существования этой церкви в ее истории были только два важных события — подписание местными крестьянами декларации о верности королю Швеции в 1677 году (датская провинция Сконе по Роскилльскому мирному договору 1658 года отошла к Швеции) и свадьба Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског. Почему именно эта церковь была выбрана для венчания? Ульвеус и Фельтског заметили ее во время гастролей, им понравилась романтическая сельская атмосфера. Перед свадьбой священник спросил, чем занимаются жених и невеста. Бьорн сказал, что они артисты. Священнику послышалось слово «атеисты», и он заметил, что атеисты должны заключать гражданский брак. Но недоразумение быстро прояснилось. Шафером жениха был Бенни Андерссон, подружкой невесты — Анни-Фрид Лингстад. Андерссон выступил во время свадебной церемонии еще в одной важной роли. Когда пара шла к алтарю, он сыграл на рояле свадебный марш Мендельсона, а после того, как брак был заключен,— свою композицию «Свадьба». На торжество Бьорн и Агнета позвали около 300 гостей, но примерно в десять раз больше любопытных наблюдали за тем, как жених и невеста едут на конном экипаже к церкви. Когда молодожены вышли из церкви, возникла неразбериха и давка. Полицейская лошадь наступила Агнете на ногу и нанесла ей легкую травму. В фанатских сообществах ходит легенда о том, что зрители по традиции бросали в пару рис, и это помешало первому поцелую Бьорна и Агнеты. Затем супруги снова сели в конный экипаж. Из Верума они направились в Виттше (кстати, это название серии мебели для гостиной компании IKEA, в русскоязычных источниках иногда используется транскрипция Виттсье). Там в усадьбе Виттшехус (Виттсьехус), каким-то образом превратившейся на сайтах фанатов ABBA в старинный замок, прошел свадебный банкет. На ужине присутствовали 39 человек и принадлежащий новобрачным французский бульдог Ада. В меню были копченый угорь, турнедо Россини и мороженое с черникой. Свадебным оркестром была группа Hep Stars. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агнета Фельтског через год после свадьбы

Фото: Sjoberg Bildbyra / ullstein bild / Getty Images Агнета Фельтског через год после свадьбы

Фото: Sjoberg Bildbyra / ullstein bild / Getty Images Летом 1971 года вышел сингл Бьорна и Бенни, на стороне B которого была записана песня Pa brollop («На свадьбе»). Агнета и Фрида были на бэк-вокале. После свадьбы Ульвеуса и Фельтског пластинка поднялась на девятое место в шведском хит-параде. На следующий год вышел сингл People Need Love квартета с длиннющим названием — Bjorn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Согласно популярной легенде, в 1973 году менеджеру группы Стигу Андерсону надоело ломать язык, и он стал называть своих подопечных ABBA — по первым буквам имен участников. Самое раннее свидетельство употребления нового названия датируется 16 октября 1973-го. В журнале бронирований стокгольмской студии звукозаписи Metronome Studios (сейчас называется Atlantis Studios) сначала было записано «Bjorn, Benny, Agnetha & Frida». Затем кто-то это перечеркнул и написал крупными буквами — ABBA. Всегда солнечно в мире богача На пике популярности группы ABBA ее менеджер, сооснователь и совладелец звукозаписывающей компании Polar Music, поэт-песенник Стиг Эрик Леопольд «Стикан» Андерсон создал инвестиционную структуру Polar Music Invest, через которую его деньги и деньги участников группы вкладывались в акции, недвижимость, промышленные и торговые предприятия, сырьевые активы. В начале 1980-х, по некоторым оценкам, участники группы были богаче шведской королевской семьи. Но в 1983 году в результате неудачных вложений, в частности в занимавшуюся недвижимостью компанию Kuben, у Polar Music Invest возникли крупные финансовые проблемы. В СМИ появились сообщения о возможном «крахе империи ABBA». Его не случилось, но значительная часть состояния членов группы была потеряна. В 1990 году возник конфликт между Агнетой, Бенни, Бьорном и Стигом Андерсоном по поводу роялти и условий их контрактов. Спор был урегулирован во внесудебном порядке в 1991-м. По данным сайта LoveMoney, личные состояния бывших участников супергруппы на апрель 2026 года выглядели так. Бьорн Ульвеус — около $300 млн (музыкальные права и роялти, компания Kopparnaset Aktiebolag с несколькими дочерними структурами, недвижимость, проекты на основе песен группы, бизнес-активы). Созданная Ульвеусом совместно с основателем инвестиционной компании EQT Конни Йонссоном в 2014 году компания Pophouse Entertainment занимается инвестициями в индустрию развлечений. Pophouse принадлежит большинство музыкальных прав и прав на имя и внешний облик Тины Тернер, музыкальный каталог и права на образы группы Kiss, 50% прав на музыкальный каталог, название и образы Iron Maiden. Состояние Анни-Фрид Лингстад — около $300 млн (музыкальные права и роялти, наследство).

Состояние Бенни Андерссона — около $230 млн (музыкальные права и роялти, компания Benny Andersson Produktion AB и дочерняя компания Mono Music AB, недвижимость, портфель ценных бумаг, проекты на основе песен группы).

Состояние Агнеты Фельтског — около $200 млн (музыкальные права и роялти, компания Agnetha Faltskog Produktion AB, портфель ценных бумаг). Для того чтобы использовать название, пришлось договориться с компанией AB Broderna Ameln, выпускающей с 1906 года рыбные консервы под торговой маркой ABBA. В 1973 году вышел дебютный студийный альбом группы — Ring Ring. Слова всех вошедших в него песен написали Бьорн и Бенни. 6 апреля 1974 года группа ABBA выступила с песней Waterloo на «Евровидении», проходившем в Брайтоне (Великобритания), и заняла первое место. Оркестром управлял Свен-Олоф Вальдофф, одетый в костюм Наполеона. Началось победоносное «наполеоновское» нашествие ABBA на хит-парады европейских стран. Группа просуществовала до 1982 года. В 1999-м в Лондоне состоялась мировая премьера мюзикла Mamma Mia! («Мамма Мия!») с либретто на основе 22 песен группы. Первый за 40 лет альбом группы ABBA В 2016–2022 годах участники группы несколько раз воссоединялись для совместных выступлений, появлялись вместе публично, выпустили несколько новых песен. В ноябре 2021-го вышел их новый альбом Voyage. С 2022 года на ABBA Arena в лондонском Queen Elizabeth Olympic Park можно посмотреть шоу «ABBA Voyage», в котором участвуют цифровые версии Агнеты, Бьорна, Бенни и Фриды. В год 50-летия триумфа ABBA на «Евровидении» король Швеции Карл XVI Густав наградил участников группы Орденом Вазы, присвоив им звание командоров первого класса. Общий мировой тираж альбомов, синглов и сборников ABBA за все время оценивается примерно в 400 млн проданных записей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Группа ABBA, ее менеджер Стиг Андерсон (второй слева) и дирижер Свен-Олоф Вальдофф (в двуугольной шляпе Наполеона) отмечают победу на «Евровидении» 1974 года с песней «Ватерлоо» Фото: AP / File ABBA на сцене в Гетеборге. 1976 год Фото: EPU / AFP Кадр из фильма 1977 года ABBA Фото: 7e Art / Polar Music International / Photo12 / AFP Слева направо: Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссон гуляют по улицам шведского города Марстранд. 1980 год Фото: ROGER TURESSON / SCANPIX SWEDEN / AFP Участники группы ABBA прибывают на шоу ABBA Voyage, чтобы посмотреть выступления цифровых себя. Лондон, 2022 год Фото: Henry Nicholls / Reuters Торжественная церемония награждения участников группы ABBA орденом Вазы за выдающийся вклад в шведскую и мировую музыку Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Группа ABBA, ее менеджер Стиг Андерсон (второй слева) и дирижер Свен-Олоф Вальдофф (в двуугольной шляпе Наполеона) отмечают победу на «Евровидении» 1974 года с песней «Ватерлоо» Фото: AP / File ABBA на сцене в Гетеборге. 1976 год Фото: EPU / AFP Кадр из фильма 1977 года ABBA Фото: 7e Art / Polar Music International / Photo12 / AFP Слева направо: Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссон гуляют по улицам шведского города Марстранд. 1980 год Фото: ROGER TURESSON / SCANPIX SWEDEN / AFP Участники группы ABBA прибывают на шоу ABBA Voyage, чтобы посмотреть выступления цифровых себя. Лондон, 2022 год Фото: Henry Nicholls / Reuters Торжественная церемония награждения участников группы ABBA орденом Вазы за выдающийся вклад в шведскую и мировую музыку Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters