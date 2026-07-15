Пентагон впервые за 20 лет запретил публиковать отчет по истребителям F-35

Пентагон впервые за более чем 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о разработке истребителя F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на Счетную палату США (GAO). По словам представителя ведомства, в документе содержится «контролируемая несекретная информация» (Controlled Unclassified Information), поэтому обнародовать его нельзя.

«Это первый год, когда в каком-либо из наших обзоров закупок была обнаружена информация, не подлежащая разглашению»,— сказал собеседник агентства. Отредактированную версию отчета получили только конгрессмены в четырех оборонных комитетах.

Истребитель F-35 разработан американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Он принадлежит к семейству одноместных однодвигательных сверхзвуковых всепогодных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II. По данным Счетной палаты, ежегодно на разработку истребителя тратится $1,6 трлн.