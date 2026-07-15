Пентагон впервые за 20 лет запретил публиковать отчет по истребителям F-35
Пентагон впервые за более чем 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о разработке истребителя F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на Счетную палату США (GAO). По словам представителя ведомства, в документе содержится «контролируемая несекретная информация» (Controlled Unclassified Information), поэтому обнародовать его нельзя.
«Это первый год, когда в каком-либо из наших обзоров закупок была обнаружена информация, не подлежащая разглашению»,— сказал собеседник агентства. Отредактированную версию отчета получили только конгрессмены в четырех оборонных комитетах.
Истребитель F-35 разработан американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Он принадлежит к семейству одноместных однодвигательных сверхзвуковых всепогодных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II. По данным Счетной палаты, ежегодно на разработку истребителя тратится $1,6 трлн.
Решение Пентагона ограничить публикацию ежегодного отчета по истребителям F-35 происходит на фоне ранее выявленных проблем с программой. Счетная палата США еще в апреле 2024 года сообщала, что программа создания и поддержки F-35 подорожала на 44% за последние пять лет, достигнув $1,58 трлн до 2088 года. Несмотря на рост расходов, операционные показатели самолетов снижаются, а их готовность к боевым задачам не соответствует целевым показателям, составляющим 65%.
За последний год Пентагон также сталкивался с рядом инцидентов и ограничений в доступе к информации. В июле 2023 года были приостановлены поставки новых F-35 из-за проблем с программным обеспечением. В 2025 году американские военные запретили журналистам свободно передвигаться по зданию Пентагона и собирать информацию о ведомстве без явного разрешения, а также столкнулись с утечкой секретных документов, касающихся контрнаступления Украины. Все эти события указывают на возросшую чувствительность Пентагона к информации и стремление к более строгому контролю над ее распространением.