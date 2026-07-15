Пермские предприятия лидируют по экспорту минудобрений по сети РЖД

За первое полугодие 2026 года Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличила экспортные отправки химических и минеральных удобрений на 10,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Всего было отправлено 7,6 млн тонн, сообщили в пресс-службе СвЖД. При этом предприятия Пермского края лидируют по отправке этого груза на экспорт. Ключевыми станциями погрузки удобрений являются Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего доля удобрений составила 53% в общей структуре экспортных грузов СвЖД (в том числе в вагонах 51,5%, в контейнерах 1,5%). Основными направлениями экспорта за первые шесть месяцев года стали Бразилия (доля 60%) и Китай (доля 32%).

В целом доля экспорта в общей погрузке СвЖД составила 25,2%.