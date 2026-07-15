В Оренбуржье с недропользователя через суд взыскали свыше 2 млн рублей за причиненный ущерб

В Оренбуржье суд удовлетворил требование Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратуры о взыскании с недропользователя ущерба, причиненного муниципальному образованию «город Оренбург». Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, юридическое лицо на основании полученной лицензии «производило разведку и добычу песчано-гравийной смеси на месторождении “Степное”». В нарушение лицензионного соглашения недропользователь добывал полезные ископаемые в объеме 0,24 тыс. куб м. за границами карьера. Неправомерная деятельность причинила ущерб на сумму свыше 2 млн руб.

Руфия Кутляева