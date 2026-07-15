Полузащитник Стефан Лончар продлил контракт с ФК «Акрон» до 2028 года

Футбольный клуб «Акрон» объявил о продлении контракта с черногорским полузащитником Стефаном Лончаром — соглашение рассчитано до 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефан Лончар

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Стефан Лончар

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Лончар присоединился к команде в июне 2024 года — накануне дебюта «Акрона» в Премьерлиге. За два сезона футболист принял участие в 67 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач. В клубе отмечают, что этот этап стал для легионера самым результативным в карьере.

Георгий Портнов