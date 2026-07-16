Баланс цвета
Как Action Bronson стал самым актуальным дизайнером New Balance
Знаменитая коллаборация между Action Bronson и New Balance не нуждается в разъяснении, потому что выглядит так, будто существовала всегда. Бывший шеф, ставший рэпером, а после — ведущим собственных кулинарного и трэвел-шоу и, кажется, штатным креативным директором бостонского бренда, за три года прошел путь от гостевой капсулы до собственной колодки с личным номером. Для индустрии, где коллаборации редко переживают второй сезон, это почти аномалия.
История началась в 2023 году с модели 990v6 — наследницы оригинальной 990 1982 года, определившей канон New Balance на десятилетия вперед. Рэпер выпустил на этой базе две расцветки — Baklava и Lapis Lazuli. Модель уже переосмысляли Joe Freshgoods, Concepts и Comme des Garcons, но именно дебют Бронсона задал тон всему, что последовало,— избыточность, поданная с полным равнодушием к чужим ожиданиям.
Дальше был 1906R, гибрид ретро-силуэта начала двухтысячных и актуальной технологичности. В 2024-м на его базе вышел лаймово-желтый Scorpius — комбинация, которая читалась скорее как ботаническая иллюстрация, чем как кроссовок,— а следом случился двойной релиз Rosewater и Medusa Azul.
Затем настала очередь моделей, ушедших от лайфстайла в сторону функциональности. Трейловая M10 Minimus получила версию Pluto с неоновой подошвой, а шоссейная FuelCell Rebel v4 примерила Foxtrot в капсуле Baklava Performance — коричневые и серые тона с точечными вспышками цвета. Артист не переписывал инженерную логику моделей, а лишь добавлял к ней настроение.
2025 год открылся вторым заходом на 990v6 — парой Untitled, кампанию для которой снимали с виноделом Себастьеном Дервье, известным как Babass. Кадры с виноградников выглядели неожиданно скромно на фоне обычной шумихи вокруг релизов исполнителя — что не сделало ролик менее стильным.
Осенью вышла пара расцветок для 992 — модель с репутацией, отчасти построенной на легенде о Стиве Джобсе, получила две противоположные интерпретации: фиолетовая Digitalis Purpurea дебютировала на премьере фильма A24 «Пойман с поличным» рядом с Остином Батлером, Bad Bunny и Зои Кравиц, а сдержанная Tiger Eye отсылала скорее к преданности Экшна баскетбольной команде NY Knicks, чем к красной дорожке.
К началу 2026 года партнерство перешло в новую фазу. New Balance представила 1890 — силуэт, разработанный с нуля, а не как ремейк архива. Бронсон получил две дебютные расцветки — синеватую Cyborg Tears и психоделическую Hornet Tusk, а весной к паре добавилась сдержанная Planet Frog, отсылающая к релизу нового альбома.
Но по-настоящему интересная новость случилась не на релизе, а на кортсайде. В марте 2026-го Бронсон показался на баскетбольных матчах в темно-синих кроссовках с надписью «2811» на язычке — первой полностью авторской колодке в истории New Balance: собственный номер, собственная конструкция, подошва от недавней 2010-й модели.
Вечером 14 июля на своем YouTube-канале Экшн Бронсон выпустил короткометражный фильм к расцветке Mikrocpske, в котором сам же выступил сценаристом. И это, пожалуй, самое красноречивое, что можно сказать про эволюцию проекта Baklava — от расцветки на чужой колодке до собственной франшизы. Увы, о дате релиза самого кроссовка речи по-прежнему не идет.
Экшн Бронсон смог превратить коллаборацию из разового жеста в жанр. Вопрос не в том, будет ли следующий релиз, а в том, к чему он будет отсылать,— к десерту, вину или очередному баскетбольному вечеру.