Баланс цвета

Знаменитая коллаборация между Action Bronson и New Balance не нуждается в разъяснении, потому что выглядит так, будто существовала всегда. Бывший шеф, ставший рэпером, а после — ведущим собственных кулинарного и трэвел-шоу и, кажется, штатным креативным директором бостонского бренда, за три года прошел путь от гостевой капсулы до собственной колодки с личным номером. Для индустрии, где коллаборации редко переживают второй сезон, это почти аномалия.

История началась в 2023 году с модели 990v6 — наследницы оригинальной 990 1982 года, определившей канон New Balance на десятилетия вперед. Рэпер выпустил на этой базе две расцветки — Baklava и Lapis Lazuli. Модель уже переосмысляли Joe Freshgoods, Concepts и Comme des Garcons, но именно дебют Бронсона задал тон всему, что последовало,— избыточность, поданная с полным равнодушием к чужим ожиданиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Репэр Экшен Бронсон в кроссовках New Balance х Action Bronson собственного дизайна, модели Baklava и Lapis Lazuli Фото: @bambambaklava Baklava Фото: @bambambaklava Baklava Фото: @bambambaklava Репэр Экшен Бронсон в Lapis Lazuli Фото: Michelle Farsi / Getty Images Lapis Lazuli Фото: @bambambaklava Кроссовки New Balance 990v6, 2023 год Кроссовки New Balance х Joe Freshgoods 990v6 Кроссовки New Balance х Comme des Garcons 990v6 Кроссовки New Balance х Concepts 990v6 Кроссовки New Balance 990, 1982 год Следующая фотография 1 / 10 Репэр Экшен Бронсон в кроссовках New Balance х Action Bronson собственного дизайна, модели Baklava и Lapis Lazuli Фото: @bambambaklava Baklava Фото: @bambambaklava Baklava Фото: @bambambaklava Репэр Экшен Бронсон в Lapis Lazuli Фото: Michelle Farsi / Getty Images Lapis Lazuli Фото: @bambambaklava Кроссовки New Balance 990v6, 2023 год Кроссовки New Balance х Joe Freshgoods 990v6 Кроссовки New Balance х Comme des Garcons 990v6 Кроссовки New Balance х Concepts 990v6 Кроссовки New Balance 990, 1982 год

Дальше был 1906R, гибрид ретро-силуэта начала двухтысячных и актуальной технологичности. В 2024-м на его базе вышел лаймово-желтый Scorpius — комбинация, которая читалась скорее как ботаническая иллюстрация, чем как кроссовок,— а следом случился двойной релиз Rosewater и Medusa Azul.

Затем настала очередь моделей, ушедших от лайфстайла в сторону функциональности. Трейловая M10 Minimus получила версию Pluto с неоновой подошвой, а шоссейная FuelCell Rebel v4 примерила Foxtrot в капсуле Baklava Performance — коричневые и серые тона с точечными вспышками цвета. Артист не переписывал инженерную логику моделей, а лишь добавлял к ней настроение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Scorpius Фото: @bambambaklava Scorpius Фото: @bambambaklava Scorpius Фото: @bambambaklava Scorpius Фото: @bambambaklava Rosewater Фото: @bambambaklava Medusa Azul Фото: @bambambaklava Модели Pluto и Foxtrot Фото: @bambambaklava Следующая фотография 1 / 7 Scorpius Фото: @bambambaklava Scorpius Фото: @bambambaklava Scorpius Фото: @bambambaklava Scorpius Фото: @bambambaklava Rosewater Фото: @bambambaklava Medusa Azul Фото: @bambambaklava Модели Pluto и Foxtrot Фото: @bambambaklava

2025 год открылся вторым заходом на 990v6 — парой Untitled, кампанию для которой снимали с виноделом Себастьеном Дервье, известным как Babass. Кадры с виноградников выглядели неожиданно скромно на фоне обычной шумихи вокруг релизов исполнителя — что не сделало ролик менее стильным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava Следующая фотография 1 / 5 Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava Винодел Себастьен Дервье в рекламной кампании кроссовок New Balance х Action Bronson 990v6 Untitled Фото: @bambambaklava

Осенью вышла пара расцветок для 992 — модель с репутацией, отчасти построенной на легенде о Стиве Джобсе, получила две противоположные интерпретации: фиолетовая Digitalis Purpurea дебютировала на премьере фильма A24 «Пойман с поличным» рядом с Остином Батлером, Bad Bunny и Зои Кравиц, а сдержанная Tiger Eye отсылала скорее к преданности Экшна баскетбольной команде NY Knicks, чем к красной дорожке.

К началу 2026 года партнерство перешло в новую фазу. New Balance представила 1890 — силуэт, разработанный с нуля, а не как ремейк архива. Бронсон получил две дебютные расцветки — синеватую Cyborg Tears и психоделическую Hornet Tusk, а весной к паре добавилась сдержанная Planet Frog, отсылающая к релизу нового альбома.

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Но по-настоящему интересная новость случилась не на релизе, а на кортсайде. В марте 2026-го Бронсон показался на баскетбольных матчах в темно-синих кроссовках с надписью «2811» на язычке — первой полностью авторской колодке в истории New Balance: собственный номер, собственная конструкция, подошва от недавней 2010-й модели.

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Вечером 14 июля на своем YouTube-канале Экшн Бронсон выпустил короткометражный фильм к расцветке Mikrocpske, в котором сам же выступил сценаристом. И это, пожалуй, самое красноречивое, что можно сказать про эволюцию проекта Baklava — от расцветки на чужой колодке до собственной франшизы. Увы, о дате релиза самого кроссовка речи по-прежнему не идет.

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Экшн Бронсон смог превратить коллаборацию из разового жеста в жанр. Вопрос не в том, будет ли следующий релиз, а в том, к чему он будет отсылать,— к десерту, вину или очередному баскетбольному вечеру.

Георгий Смирнов