Спрос на внедорожники с пробегом в Челябинской области вырос на 25%

По итогам первого полугодия 2026 года жители Челябинской области стали чаще интересоваться подержанными кроссоверами и внедорожниками. Спрос увеличился на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Авто». Средняя цена автомобиля в данном сегменте составила 1,8 млн руб.

Наибольшую динамику спроса среди марок показали Nissan (+61%), Volkswagen (+44%) и китайский Geely (+40%). В модельном ряду лидерами по росту интереса покупателей стали Nissan X-Trail — +76% и BMW X3 — +75%.

Самой востребованной моделью на рынке остается отечественная Lada 4x4 (Нива), средняя цена которой на вторичном рынке зафиксирована на уровне 382 тыс. руб. В топ-5 также вошли Chevrolet Niva, Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

На фоне общего роста цен эксперты «Авито» фиксируют снижение средней стоимости. Лидером по этому показателю стал Chery Tiggo T11 (–13,8%), средняя цена которого составила 358 тыс. руб.

Евгений Рыженьков