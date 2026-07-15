В Самарской области суд рассмотрит дело об отсутствии в селе Аскулы питьевой воды с марта 2025 года

Ставропольский районный суд Самарской области рассмотрит дело по иску управления Роспотребнадзора по Самарской области к администрации сельского поселения Сосновый Солонец об обеспечении жителей села Аскулы питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

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Как уточняют в суде, в управление поступило обращение депутата Самарской губернской думы с документами, подтверждающими, что с марта 2025 года в селе отсутствуют источники воды, пригодной для употребления. Единственным источником водоснабжения для жителей села являлся пришедший в негодность колодец.

Судебное заседание назначено на 1 августа.

Руфия Кутляева