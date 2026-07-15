В Самарской области в сельхозоборот введено 115 га земель после предостережения Россельхознадзора

В Ставропольском районе Самарской области собственник привел в порядок земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 115 га. Нарушения устранены после предостережения, выданного Россельхознадзором, сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Россельхознадзора Самара-Саратов-Пенза Фото: Управление Россельхознадзора Самара-Саратов-Пенза

Как сообщили в контрольном органе, в 2025 году при обследовании участка специалисты зафиксировали зарастание территории сорной травянистой и древеснокустарниковой растительностью. Правообладателю было объявлено предостережение с требованием устранить нарушение.

Повторное обследование 9 июля 2026 года с применением БПЛА подтвердило, что земля введена в сельскохозяйственный оборот. Собственник выполнил необходимый комплекс работ: удалил растительность и провел вспашку участка. Нарушения полностью устранены.

Георгий Портнов