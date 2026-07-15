Путешествиям чего-то не хватает

Количество бронирований на лето в гостиницах Ижевска сократилось почти на 18%, следует из данных платформы Travelline. При этом Удмуртия входит в десятку выгодных регионов для длительных путешествий. О снижении уровня загрузки номеров говорят и сами представители отелей. Среди причин называют проблемы с бензином и периодические ограничения авиасообщения. При этом наблюдается сокращение глубины бронирования: все чаще туристы выбирают гостиницу за 1-2 дня до приезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Летний сезон 2026 года в Удмуртии складывается для гостиничного бизнеса хуже прошлогоднего. По данным платформы Travelline, количество бронирований в регионе в июне—августе сократилось на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По динамике спада Удмуртия заняла девятое место среди регионов России. Для сравнения: самое крупное снижение зафиксировано в Севастополе (-43,1%), в Крыму спад составил 30,9%. Аналитики Travelline отмечают, что туристический поток смещается на центральную часть России, Сибирь и Дальний Восток. При этом за год стоимость ночи в гостинице выросла на 17,3% до 7,7 тыс. руб.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», Удмуртия заняла шестое место в рейтинге российских направлений для длительных поездок по средней стоимости ночи — 5,9 тыс. руб. за сутки. Перелет и проживание в Ижевске с туристическими целями обойдется в 18,3 тыс. руб. — в рейтинге самых выгодных направлений среди российских городов столица Удмуртии занимает седьмое место.

В 2025 году турпоток в Удмуртию вырос на 11% и достиг 1,9 млн человек. Власти региона на 2026 год заявляли цель привлечь 2 млн туристов.

Участники гостиничного рынка в Ижевске фиксируют падение количества бронирований на лето 2026 года. Гендиректор гостиницы «Амакс Центральная» Надежда Мосина сообщила о снижении востребованности номеров на 5–10% в сравнении с прошлым летом. В этнокомплексе «Бобровая долина» загрузка номеров в июне сократилась на 13% и составила около 35%, ожидаемая выручка на июль—август уменьшится до 50%, рассказала руководитель комплекса Екатерина Зимина. При этом генеральный менеджер Cosmos Ижевск Отель Вероника Кононова отметила, что в гостинице сохраняются высокие показатели бронирования на лето на уровне 70%, схожие с прошлым годом. «На текущий момент мы прогнозируем также высокую загрузку на июль—август на уровне 63–67%»,— поделилась госпожа Кононова.

В гостинице «Панорама» загрузка в июне достигла 69% — на 5% выше прошлогодней, однако бронирования на июль составили 48%, на август — 3%. Просадки идут в выходные и пятницу, падение особенно заметно в сравнении с 2024 годом, добавили в администрации гостиницы.

Представитель сети Apartment Hub Наталья Енгалычева констатировала, что загрузка апартаментов держится на уровне 65–70% вместо плановых 90–95%, количество просмотров объявлений о съеме жилья в мае 2026 года снизилось с 301 тыс. до 221 тыс., хотя число предложений выросло на 7–8%. «Из-за нехватки загрузки номеров мы снизили цены. При росте комиссии площадок, затрат на оплату труда персонала и закупку расходников работать очень сложно»,— подчеркнула госпожа Енгалычева.

Снижение количества летних бронирований в Ижевске участники рынка связывают с несколькими факторами. Наталья Енгалычева указывает на ситуацию с топливом, которая побуждает туристов меньше путешествовать на личном транспорте в другие регионы. Надежда Мосина и Екатерина Зимина одной из причин называют периодически вводимые ограничения на авиаперелеты и изменения в расписании транспорта. Гостиничный бизнес, по словам экспертов, также страдает из-за объявляемой угрозы атаки БПЛА, туристы стараются не посещать регионы с высокой концентрацией оборонных предприятий.

Несмотря на общее снижения количества бронирований, туристы продолжают выбирать направления для коротких поездок выходного дня и городской туризм в малые города, изучая локальную идентичность разных регионов, рассказала Вероника Кононова. «Летом традиционно мы видим спрос в дни событийных мероприятий. В Ижевске — это День города, фестиваль “На родине Чайковского”, рок-фестиваль „Улетай“, спортивные мероприятия»,— поделилась она. Однако, по словам Натальи Енгалычевой, по апартаментам «скачка бронирований» из-за фестивалей в этом году не наблюдается.

Вероника Кононова таже отметила, что глубина бронирований в этом году сокращается: гости все чаще выбирают отель за 1–2 дня до заезда. «Мы ожидаем, что динамика бронирований по всем направлениям и загрузка выровняется к концу сезона»,— добавила она.

Карина Пырина