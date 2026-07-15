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В Красноярском крае завели дело на отца ребенка, попавшего в ДТП на питбайке

Правоохранительные органы Красноярского края впервые в регионе возбудили уголовное дело в отношении родителя, ребенок которого попал в ДТП на купленном ему питбайке. Об этом сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, весной прошлого года 13-летний подросток ехал на питбайке с 15-летним пассажиром в селе Атаманово. Дети попали в аварию. Пассажир, ехавший без шлема, получил травмы средней тяжести.

Впоследствии было установлено, что технику школьнику купил его отец, в отношении которого СКР завел уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 УК РФ). По этой статье красноярцу грозит штраф до 80 тыс. руб. либо исправительные работы.

Александра Стрелкова

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