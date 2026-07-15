Полиция Оренбуржья изъяла более 10 тысяч нелегальных вейпов на 10 млн рублей

В Оренбургской области сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальной продажей немаркированных вейпов. Восемь участников сети магазинов, действовавших на территории Оренбурга и области, задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе обысков в 14 торговых точках полицейские изъяли более 10 тыс. единиц электронных сигарет сомнительного происхождения. Предварительная стоимость изъятой продукции превышает 10 млн руб. Также правоохранители обнаружили бухгалтерские документы, компьютерную технику и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Как установлено следствием, подозреваемые приобретали немаркированные вейпы через интернет, после чего на складе в Оренбурге наносили на них самодельные коды Data Matrix, имитирующие легальную продукцию. Затем товар реализовывали через розничные точки. В настоящее время назначены экспертизы изъятой продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов и членов преступной группы.

Яна Вежлева