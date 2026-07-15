Лантратова назвала политически мотивированным арест Анны Новиковой во Франции

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала необоснованным и политически мотивированным арест волонтера, основательницы гуманитарной организации SOS Донбасс Анны Новиковой. 15 июля в Париже пройдет заседание суда по делу госпожи Новиковой, обвиняемой в шпионаже.

«Вся “вина” Анны заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации “SOS Donbass”, которая собирает гуманитарную помощь для мирных жителей Донбасса»,— указано в сообщении Яны Лантратовой в Telegram-канале.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали Анну Новикову 17 ноября 2025 года вместе с председателем SOS Donbass, французом Венсаном Перфетти. Им предъявили обвинения в сговоре для совершения преступления и сборе информации в пользу иностранного государства, а также сговоре. Обоих заключили под стражу.

Отдельный эпизод дела касается россиянина Вячеслава Прудченко. В сентябре 2025 года он вывесил на Триумфальной арке в Париже плакат с изображением российского солдата. По данным французского следствия, он выполнял задание Анны Новиковой. Его заключили под стражу по обвинению в сговоре для совершения преступления и повреждении объекта культурного наследия.

Некоммерческая организация SOS Donbass была основана в 2021 году во Франции для помощи жителям Донбасса. По версии французских властей, Анна Новикова использовала организацию как предлог для сбора конфиденциальной информации в интересах России и поездок в Донбасс под прикрытием для встреч с сотрудниками российской разведки.