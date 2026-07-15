Назначенный главой МВД ДНР бывший пермский полицейский представлен личному составу

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей четырех территориальных органов МВД России. В их числе — начальник МВД по Донецкой Народной Республике, бывший полицейский из Прикамья генерал-майор Вячеслав Еговцев и начальник управления МВД России по Ульяновской области, также бывший пермский полицейский Марк Левин. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Глава МВД России проинформировал о главных вехах служебной биографии каждого из вновь назначенных руководителей и выразил уверенность, что они достойно справятся с возложенными задачами.

Карьеру в органах внутренних дел Вячеслав Еговцев начал в 1997 году, после окончания юридического института МВД, с должности оперуполномоченного отдела БЭП при УВД Перми. Господин Еговцев служил в различных подразделениях регионального управления по борьбе с оргпреступностью, в том числе руководил пятым отделом, специализировавшимся на подрыве экономических основ оргпреступности. В разные годы возглавлял УБЭП УВД Перми, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. В конце 2020 года господин Еговцев, занимавший должность замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермском краю, был назначен начальником МВД по Забайкальскому краю.

Господин Левин ранее служил в различных подразделениях уголовного розыска, УБОП ГУ МВД по Пермском краю, возглавлял отдел по раскрытию имущественных преступлений управления уголовного розыска краевого главка, затем стал замначальника полиции по оперативной работе УМВД Перми. В ноябре 2016 года он был назначен замначальника управления МВД по Севастополю. В 2020 году Марк Левин ушел на повышение в Алтайский край.