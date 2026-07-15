В Татарстане на реализацию национальных проектов направили 20,6 млрд руб., это 38% от годовых назначений. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на нацпроекты направили 20,6 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане на нацпроекты направили 20,6 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Больше всего средств направили на нацпроекты «Семья» — 8,4 млрд руб., «Молодежь и дети» — 4,2 млрд руб. и «Инфраструктура для жизни» — 3,8 млрд руб.

Всего в бюджете Татарстана на этот год на реализацию 11 национальных проектов предусмотрено 53,8 млрд руб., из них 28,8 млрд руб. — федеральные средства, остальное — средства республиканского бюджета.

Анна Кайдалова