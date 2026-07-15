В Самаре за полгода комнаты подорожали на 5,7% и стоят в среднем 1,7 млн рублей

В Самаре стоимость 1 кв. м комнаты за полгода выросла на 2,8% и составляет 97,5 тыс. руб. В среднем цена комнаты увеличилась на 5,7% и составляет 1,7 млн руб. такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир».

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В Тольятти 1 кв. м комнаты подорожал на 17% за год до 52,4 тыс. руб. Средняя стоимость комнаты составляет 843 тыс. руб., стоимость увеличилась на 11,7% за полгода.

В соседнем Оренбурге в среднем комната стоит 1,05 млн руб. (+9,2% за полгода), стоимость кв. м. составляет 68,1 тыс. руб. (+9,6%). В Ульяновске комната стоит 763 тыс. руб. (+3,4%), кв. м. — 42,6 тыс. руб. (-5,2%).

Аналитики «Мира квартир» отмечают, что в целом по стране комнаты, продаваемые по отдельности, стоят в 4,5 раза дешевле, чем целые квартиры. С повышением цен на квартиры растет спрос на комнаты.

Руфия Кутляева