Преподавателя из Перми осудили на семь лет колонии за участие в незаконной миграции в составе ОПС

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении Татьяны Допельмайер, бывшей сотрудницы филиала Российского университета дружбы народов (РУДН). Ей назначено семь лет колонии со штрафом 900 тыс. руб. Об этом сообщает properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подсудимой вменялось участие в организации преступного сообщества, занимающегося созданием центра для нелегальной миграции. Совместно с другими преподавателями вуза она организовала языковые центры, в которых незаконно выдавались документы мигрантам, не владеющим русским языком. За эту услугу обвиняемые просили не более 5 тыс. руб. Всего за время работы центров документы были выданы 500 мигрантам.

Уголовное дело в отношении основных организаторов преступной схемы — экс-руководителей Международного центра РУДН Максима Алексеева, Рината Гориянова и их возможных подельников будет — рассматривать Ленинский райсуд.