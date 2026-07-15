Преподавателя из Перми осудили на семь лет колонии за участие в незаконной миграции в составе ОПС
Пермский краевой суд вынес приговор в отношении Татьяны Допельмайер, бывшей сотрудницы филиала Российского университета дружбы народов (РУДН). Ей назначено семь лет колонии со штрафом 900 тыс. руб. Об этом сообщает properm.ru.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Подсудимой вменялось участие в организации преступного сообщества, занимающегося созданием центра для нелегальной миграции. Совместно с другими преподавателями вуза она организовала языковые центры, в которых незаконно выдавались документы мигрантам, не владеющим русским языком. За эту услугу обвиняемые просили не более 5 тыс. руб. Всего за время работы центров документы были выданы 500 мигрантам.
Уголовное дело в отношении основных организаторов преступной схемы — экс-руководителей Международного центра РУДН Максима Алексеева, Рината Гориянова и их возможных подельников будет — рассматривать Ленинский райсуд.