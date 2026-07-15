«У мира нет проблемы с нефтью, у него есть проблема с бензином»

Активные боевые действия США и Ирана и фактическое перекрытие Ормузского пролива подстегнули мировые цены на нефть, которые обновили месячный максимум. Экономисты и обозреватели пытаются понять, как долго продлится новое обострение. Они отдельно отмечают растущий ущерб для топливного рынка, который вызван взаимными ударами сторон по НПЗ и другой инфраструктуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Al Jazeera (Доха, Катар) Цены на нефть достигли месячного максимума на фоне атак США и Ирана Цены на нефть подскочили до самого высокого уровня за месяц. Третий день подряд между Соединенными Штатами и Ираном продолжаются боевые действия, что ослабляет надежды на возвращение к нормальной жизни в Ормузском проливе. Усугубляя волатильность рынка, президент Дональд Трамп заявил, что США вновь введут блокаду иранских портов. «Запасы сырой нефти (в хранилищах.— “Ъ”) быстро сокращаются, поэтому нельзя исключать резкого роста цен, пока рынок не увидит смягчения риторики с обеих сторон»,— заявила в интервью Al Jazeera Джун Го, старший аналитик аналитической компании Sparta Commodities.

CNN (Атланта, США) У мира уже нет проблемы с нефтью. У него есть проблема с бензином С начала войны с Ираном глобальный дефицит нефти, достигший рекордных масштабов, возглавляет список главных опасений экономистов. Но даже после возобновления блокады Ормузского пролива Соединенными Штатами и Ираном, в результате чего цены на нефть взлетели выше $80 за баррель, экономика столкнулась с новой проблемой: бензин. То есть с проблемой его производства в мире. Сотни миллионов баррелей нефти, вывезенных из Персидского залива и поступивших на рынок за последние несколько недель, пополнили мировые запасы нефти, но сами по себе они мало на что годятся. Нефть необходимо перерабатывать. Однако мировые мощности по переработке нефти сильно ограничены. Отчасти это связано с тем, что цепочка поставок была нарушена во время войны. Также это произошло из-за атак Ирана на десятки ближневосточных НПЗ. А совсем недавно Украина начала взрывать российские энергетические объекты. По словам Наташи Каневой, руководителя отдела глобальных исследований сырьевых товаров в JPMorgan, мировые нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают на 8,4 млн баррелей сырой нефти в день меньше, чем до начала войны, производя на 10% меньше топлива.

France Info (Париж, Франция) В связи с возобновлением конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть снова растут: каковы будут последствия для АЗС? В среднем во Франции литр дизельного топлива продается за €1,99, что на 13 центов больше по сравнению с 3 июля. Неэтилированный бензин 95 стоит €1,94 — на 7 центов больше. Так стоит ли опасаться очередного скачка цен на топливо на заправках этим летом? Нет, необязательно, считает Патрис Жофрон, профессор экономики Университета Париж-Дофин и директор Центра геополитики энергетики: «Обе стороны заинтересованы в скорейшем завершении этого конфликта. Экономика Ирана зависит от экспорта нефти. Кроме того, США нужно — в частности, Дональду Трампу нужно,— чтобы цена на бензин в стране упала до промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре».

The Daily Express (Лондон, Великобритания) Для всех автовладельцев с бензиновыми и дизельными двигателями выпущено предупреждение Новые данные показывают, что цены на топливо начали постепенно расти в преддверии летнего сезона отпусков после повышения стоимости нефти. Автомобильная ассоциация (AA) сообщила, что средняя стоимость литра бензина достигла 151 пенса, в то время как неделю назад был зафиксирован шестинедельный минимум в 150,7 пенса. Средняя цена на дизельное топливо составляет 164,9 пенса за литр. Глава технического управления RAC (Royal Automobile Club, одна из крупнейших и старейших служб помощи на дороге в Великобритании.— “Ъ”) Саймон Уильямс предупредил, что недавняя экономия на ценах на бензин «может исчезнуть»: «Судьба цен на бензин здесь, в Великобритании, снова зависит от того, будут ли новые атаки между США и Ираном».

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик