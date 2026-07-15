На достройку мусорного полигона в Магнитогорске выделят до 325,6 млн рублей

АО «Ситиматик» объявило тендер на второй этап строительства объектов обращения с ТКО в Магнитогорске. Речь идет о полигоне захоронения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочным комплексом. Начальная цена контракта составляет 325,6 млн руб., следует из описания карточки на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит продолжить строительство объектов инфраструктуры для переработки и утилизации ТКО на территории Магнитогорского кластера. Заявки на участие в тендере принимаются до 30 июля, подведение итогов запланировано на 4 августа 2026 года.

Первый этап строительства полигона завершили силами самого АО «Ситиматик» (до ребрендинга в 2021 году компания называлась АО «Управление отходами»).Поскольку проект реализовывался в рамках концессионного соглашения с Правительством Челябинской области, АО «Ситиматик» выступало одновременно инвестором, концессионером и главным организатором строительства, отвечая за весь цикл работ за счет собственных и привлеченных средств.

Евгений Рыженьков