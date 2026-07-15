В Татарстане ущерб от кибермошенничества за полгода составил 2,1 млрд рублей

В Татарстане за шесть месяцев этого года общий ущерб от преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составил 2,1 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел прокуратуры Татарстана Алмаз Фаттахов.

В январе-июне в республике зарегистрировали 8,4 тыс. таких преступлений, что на 43,3% меньше, чем годом ранее (14,9 тыс.).

С начала года в республике зафиксировали 4,5 тыс. случаев мошенничества, 1,4 тыс. краж с банковских счетов и 708 преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации.

Анна Кайдалова