ООО «Башкирэнерго» расширяет географию применения беспилотных технологий

На днях в ООО «Башкирэнерго» завершилось практическое обучение первого состава инженерно-технических работников Центральных и Северо-Восточных электросетей по управлению беспилотными воздушными судами.

Инженер Мечетлинского РЭС ПО «СВЭС» Дмитрий Кожевников.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Обучение проводил отдел беспилотных систем ООО «Башкирэнерго». Будущие операторы изучали БВС, с которым им предстоит работать, отрабатывали навыки взлёта и посадки, а затем совершили свой первый облёт участка воздушной линии электропередачи 35 кВ. Кроме того, на практике они проконтролировали ход выполнения работ подрядной организацией, занимающейся расчисткой трасс ВЛ.

В ближайшее время новые БВС также поступят в распоряжение операторов Сибайских и Белебеевских электросетей после прохождения обучения.

ООО «Башкирэнерго»