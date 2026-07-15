В Уфе с экс-руководителя предприятия взыскали 200 тысяч рублей за травму работника

Суд в Уфе взыскал с бывшего руководителя предприятия 200 тыс. руб. компенсации морального вреда за производственную травму электромонтажника, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Холдинг "Башавтоматикастрой"».

Проверка прокуратуры Орджоникидзевского района установила, что сотрудник работал вахтовым методом в Ямало-Ненецком автономном округе.

В апреле 2021 года во время работ электромонтажника ударило электрическим током, его здоровью причинен тяжкий вред. Это произошло из-за нарушения требований охраны труда, а также отсутствия контроля.

По иску прокурора в марте 2023 года суд взыскал с компании в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб.

Однако из-за того, что спустя год предприятие ликвидировали, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании этой суммы с бывшего директора организации.

Майя Иванова