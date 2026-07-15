Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MB&F Фото: MB&F

Независимая марка MB&F открыла в Нью-Йорке собственное пространство на Манхэттене. Разумеется, по такому случаю выпустили и лимитированную серию: всего 25 экземпляров, посвященных Нью-Йорку, которые будут продаваться исключительно в новом лаунже для коллекционеров.

За основу выбрали модель LM101 — запущенную в 2014-м новую часовую классику после футуристических Horological Machines. Именно LM101 стала первым калибром, полностью разработанным собственной инженерной командой бренда. При этом, как и все проекты марки, часы создавались вместе с другом (отсюда и название Max Busser and Friends) — независимым часовщиком и перфекционистом Кари Вутилайненом. Модель быстро стала одной из самых любимых у коллекционеров.

К 20-летию бренда в 2025 году MB&F выпустила LM101 EVO в титане — с водозащитой 80 м, завинчивающейся заводной головкой, увеличенным до 60 часов запасом хода и фирменной системой защиты механизма FlexRing. Теперь же в нью-йоркской версии марка вновь вернулась к классическому корпусу из розового золота, который контрастирует с черным циферблатом с PVD-покрытием и отделкой «солнечные лучи».

Стоимость часов — 77 тыс. швейцарских франков (около 7,3 млн руб.) без учета налогов. Купить их можно только в новом пространстве MB&F в историческом Fuller Building на Madison Avenue, причем исключительно по предварительной записи.

Анна Минакова