Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Разделить на дороге пешеходов и транспорт пытались еще древние римляне. Высота бордюров на знаменитой Аппиевой дороге достигала полуметра. Массивные камни не давали торопыгам-возницам сшибать пеших путников, как кегли. В Помпеях бордюрами оформлены почти все улицы: не иначе, город мечтал о звании самого безопасного в Империи.

В темные века римские дорожные лайфхаки канули в небытие, откуда их бережно извлек Леонардо да Винчи. Он первым предложил разделить городские улицы на ярусы, поместив пешеходов чуть выше повозок. «Это будет и безопасным, и гигиеничным», — считал универсальный гений. По крайней мере, людям не придется бродить по навозу — этому главному покрытию старых улиц.

Не прошло и 300 лет, как идею Леонардо оценили. В 1766-м лондонские власти взялись мостить тротуары и отгораживать их от дорог каменными бордюрами. Так и пошло. Навоз приходящ — камень вечен, а беспилотное такси вряд ли окажется ловче древнеримского возницы.

Павел Шинский