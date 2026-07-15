Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AVENTURIER / SALABER / Gamma-Rapho / Getty Images Фото: AVENTURIER / SALABER / Gamma-Rapho / Getty Images

Полежать у бассейна, выспаться и забыть о рабочих чатах — слишком просто. Новый тренд в мире путешествий предлагает провести отпуск так, чтобы вернуться домой не только с магнитиком, но и с подробным отчетом о состоянии собственного организма.

Программы некоторых курортов похожи на научную лабораторию: здесь не только измерят биологический возраст или качество сна, но могут предложить погрузиться в криокамеру, гипербарическую капсулу, попробовать светотерапию, дыхательные практики, медитации и даже анализ того, насколько эффективно организм расходует энергию во время физических нагрузок.

Кажется, что такие курорты есть только в фильмах про супергероев или в Кремниевой долине. Но, например, в Швейцарии легендарная Clinique La Prairie работает почти век. Здесь измеряют биологический возраст, оценивают состояние организма и составляют персональную программу здоровья. Цена соответствующая: недельная программа по перезагрузке жизни обойдется чуть дороже 1 млн руб. минимум.

Еще один знаменитый адрес — SHA Wellness в Испании. Здесь сочетают современную медицину, питание, физиотерапию, работу со сном, дыхательные практики и восстановление после стресса. Гости приезжают не столько лечиться, сколько провести своеобразный техосмотр организма. Если хочется совместить биохакинг с отпуском на берегу океана, есть Sensei Lanai на Гавайях. Курорт, куда запрещено приезжать с детьми, появился благодаря сооснователю Oracle Ларри Эллисону и ученому Дэвиду Агусу. За одну ночь здесь придется заплатить от 60 тыс. руб.

Анна Кулецкая