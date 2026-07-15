Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File, AP Фото: File, AP

Главный матч чемпионата мира 1970 года в Мексике, где сошлись Италия и Бразилия, называют финалом финалов. До сих пор считается, что это был самый красивый матч в истории турнира. А какой был подтекст! Впервые в споре за Кубок Жюля Риме сошлись два двукратных чемпиона, и тот, кто выигрывал трофей в третий раз, по правилам FIFA мог забрать его себе на вечное хранение.

Бразильцы после провала в 1966-м привезли невероятную команду во главе с Пеле, который наконец-то был в потрясающей форме. Итальянцы — на тот момент действующие чемпионы Европы, которые отправили домой одну из сильнейших команд планеты — ФРГ. На знаменитой арене «Ацтека» за этой игрой наблюдало почти 110 тыс. человек. Атаки бразильцев в первом тайме были почти непрерывными, и все-таки к перерыву счет был равным — 1:1.

Италия держалась до 66-й минуты, но после гола Жерсона оборона европейцев затрещала по швам. К 71-й минуте Бразилия вела уже 3:1. В концовке же они забили гол, который назвали «самым красивым взятием ворот столетия». Бразилия разыграла комбинацию, в которой принимало участие восемь игроков. Итальянские футболисты даже не коснулись мяча. Вершиной этого шедевра стала передача Пеле, который получил мяч спиной к воротам и сделал пас на Карлоса Альберто. Тот ударил с лета, и мяч оказался в сетке. Видео этой атаки можно пересматривать вечно.

После финального свистка и победы со счетом 4:1 Пеле стал единственным на планете трехкратным чемпионом мира, а наставник той команды Марио Загало — первым в истории футболистом, который выигрывал чемпионат как игрок и как тренер. А бразильцы, забившие 19 мячей, стали первыми, кто на пути к титулу выиграл все матчи. Кубок Жюля Риме уехал в Бразилию, где спустя 13 лет был украден и пропал навсегда.

Но ту сборную Бразилии многие даже сейчас считают лучшей в истории мирового футбола. Хотя есть мнение, что тогда бразильцы выглядели столь эффектно, потому что телетрансляции чемпионата впервые были не черно-белыми, а цветными.

Владимир Осипов