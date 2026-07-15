«Йемен перечислил эти артефакты в рамках проекта "Наше награбленное наследие"»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal History Archive / Getty Images Фото: Universal History Archive / Getty Images

Йеменское управление по древностям сообщило, что выявило 28 своих национальных артефактов в зарубежных коллекциях, включая восемь предметов, недавно выставленных на продажу в Лондоне, и 20, хранящихся в Британском музее. По данным ведомства, группа предметов появилась на торгах антиквариатом, состоявшихся примерно 2 июля у Bonhams в Лондоне, а также на аукционах Apollo Art Auctions. Группа состоит из голов, статуй, надписей и погребальных стел.

В аукционных каталогах обычно описывают предметы, происходящие из современного Йемена, как «южноаравийские» или «древнеарабские». В соответствии с этой традицией в каталог Bonhams были включены две головы южноаравийского алебастра с изображением мужских и женских фигур, позже они были отмечены как проданные.

Торги Apollo вообще включали несколько сотен лотов, происхождением со всего древнего Средиземноморья, Ближнего Востока и Аравийского полуострова.

В каталоге древних южноаравийских артефактов Британского музея значатся каменные плиты и погребальные стелы из древнего города Шабва, а также алебастровые скульптури(от бюстов и вотивных голов до полнотелых фигурок), часто отличающихся стилизованными париками и головными уборами. Также представлены более мелкие артефакты, включая бусины, амулеты и благовония.

Многие предметы поступили в коллекцию в конце XIX-начале XX века, часто через лиц, связанных с британской администрацией в Адене, ключевом порту региона. Например, в 1907 году была приобретена известняковая плита с катабанской надписью, посвященной божеству Анбаю.

Йемен перечислил эти 28 артефактов в рамках проекта «Наше награбленное наследие» (Our Looted Heritage), который прослеживает путь культурного наследия до музеев, аукционных домов и частных коллекций за рубежом. Результаты публикуются как непрерывная серия списков; сейчас это 34-й перечень йеменских артефактов, выявленных за пределами страны. Ранее управление оценивало, что с 1994 года из Йемена было контрабандой вывезено более 13 тыс. древностей.

Дмитрий Буткевич