Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После инсульта — на беговую дорожку: в Сеченовском университете пациентов реабилитируют с помощью виртуальной реальности. Вместо коридора и палаты у них есть цифровой симулятор улицы. Комплекс C-Mill VR+ выглядит как беговая дорожка с проектором и датчиками, но по сути это лаборатория походки. На пол проецируют «лужи», пороги, камни и следы, в которые нужно попасть. Параллельно система измеряет длину и частоту шага, баланс и распределение нагрузки.

Пациенту приходится одновременно двигаться и думать: вовремя переступать препятствия, менять темп по сигналу, держать равновесие. Так врачи тренируют не только мышцы, но и мозг: его внимание, реакцию, способность быстро координировать движения под меняющиеся условия, что критично для профилактики падений и возвращения к обычной жизни.

Рандомизированное клиническое исследование проводилось на 30 пациентах с хроническим инсультом: к одной группе применяли только стандартную лечебную физкультуру, а другой добавили 30-минутные занятия на C-Mill VR+ дважды в неделю в течение шести недель. В результате именно у последней группы ключевые показатели выросли сильнее — в шестиминутном тесте пациенты в среднем прибавили около 20 м против примерно 10 м при стандартной терапии, а асимметрия шага и опоры снизилась в разы.

Есть также данные отдельно по пожилым пациентам. Людей в возрасте 60-70 лет тренировали на C-Mill, в котором сочетаются виртуальная и дополненная реальности. Тесты показали более выраженное улучшение ходьбы и устойчивости, причем эффект сохранялся еще месяц после окончания курса. По данным исследований, при болезни Паркинсона и рассеянном склерозе также зафиксировали статистически значимые изменения по ходьбе и балансу.

Для клиник подобное техническое решение может дать и экономический эффект. Один специалист способен вести больше пациентов, поскольку аппарат сам собирает информацию и формирует отчеты. А более быстрое восстановление сокращает сроки пребывания в стационаре и повышает оборачиваемость коек.

Александр Леви