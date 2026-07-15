В Самарской области стали чаще платить с помощью QR и биометрии

В Самарской области в первом квартале этого года чаще использовали для оплаты QR-коды, биометрию, платежные приложения и другие некарточные сервисы. Об этом сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Количество транзакций по QR-кодам и биометрии выросло почти на треть — свыше 20 млн покупок, что на 27% больше, чем годом ранее»,— говорится в сообщении.

За год количество POS-терминалов увеличилось на 10%, до 108,5 тыс. ед. По данным Банка России, доля безналичных операций остается высокой — 97,3%. Кроме того, наблюдается снижение спроса на снятие наличных.

«Для бизнеса развитие альтернативных способов оплаты помогает снижать издержки. Так, например, за прием платежей через Систему быстрых платежей комиссия для торгово-сервисных предприятий ниже, чем за расчеты по картам»,— цитируются слова управляющего отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексея Колоскова.

Сабрина Самедова