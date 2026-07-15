Капремонт трибун пермского стадиона «Звезда» оценили почти в 50 млн рублей

В Перми объявлен конкурс на поиск подрядчика, который займется капитальным ремонтом западных трибун стадиона «Звезда», а также кровли нежилого трехэтажного здания спортивного павильона на ул. Куйбышева, 95. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 49,8 млн руб. Заявки принимаются до 22 июля. Согласно техническому заданию, начало работ запланировано на 19 августа, завершение — 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в 2025 году стадион «Звезда» был передан в краевую собственность. На его базе осуществляется тренировочный и соревновательный процесс футбольных клубов «Звезда» и «Амкар-Пермь», проводятся соревнования по регби и футболу, а также тренируются воспитанники спортивных школ.