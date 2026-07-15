Мультимедиа: инструмент или язык

Всего десять лет назад мультимедиа в мировой индустрии развлечений оставалось преимущественно техническим сопровождением — фоном концерта, сценическим оформлением стадиона или экраном над сценой. Сейчас индустрия превратилась в самостоятельный художественный язык, на котором артисты, бренды и эвенты ведут диалог с многомиллионной аудиторией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография XR-перформанс Билли Айлиш XR-перформанс Билли Айлиш Следующая фотография 1 / 2 XR-перформанс Билли Айлиш XR-перформанс Билли Айлиш

Всеволод Канищев, арт-директор и старший художник компьютерной графики международной мультимедиа студии Sila Sveta, участник жюри VES Awards — ежегодной премии Общества специалистов по визуальным эффектам, а также фестиваля креативных индустрий G8 — один из тех, кто его формирует. На его счету около 60 проектов на пяти континентах. Среди них — мировой тур After Hours Til Dawn канадского исполнителя The Weeknd, XR-перформанс Билли Айлиш, церемония закрытия финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре.

Еще на этапе обучения в Британской высшей школе дизайна Всеволод выбрал направление, которое не предполагало узкой специализации. Его одновременно интересовали реклама, бродкаст-дизайн, моушн, визуальные эффекты и архитектурная среда. «Всегда хотелось понимать, как разные дисциплины могут работать вместе, дополняя друг друга»,— говорит он. Это сочетание позже стало основой его профессионального подхода.

«Здесь нужно использовать язык кино, работать с пространством практически с позиции архитектора и при этом мыслить как дизайнер, и уметь самому создавать графику и анимацию»,— говорит Всеволод Канищев.

Интерес к подобным задачам привел Всеволода в Sila Sveta, где он прошел путь от мультимедиа художника до арт-директора. Теперь в его портфолио соседствуют концертные шоу мировых звезд, городские медиафасады, выставочные проекты и архитектурный мэппинг.

Первым по-настоящему крупным проектом для Всеволода стало кинетическое шоу для премиального автомобильного бренда: движущиеся экраны складывались в сложные геометрические конструкции, а в финале из живого покрывала света появлялся автомобиль. Проект получил Гран-при Autovision Awards 2019 в Германии и международную премию в Далласе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мировое турне After Hours Til Dawn исполнителя The Weeknd Мировое турне After Hours Til Dawn исполнителя The Weeknd Мировое турне After Hours Til Dawn исполнителя The Weeknd Мировое турне After Hours Til Dawn исполнителя The Weeknd Следующая фотография 1 / 4 Мировое турне After Hours Til Dawn исполнителя The Weeknd Мировое турне After Hours Til Dawn исполнителя The Weeknd Мировое турне After Hours Til Dawn исполнителя The Weeknd Мировое турне After Hours Til Dawn исполнителя The Weeknd

Одной из самых значимых работ в карьере Канищева стало участие в создании визуальной части мирового тура After Hours Til Dawn. Концепцию шоу разработала команда знаменитого сценографа Эс Девлин, а студия Sila Sveta отвечала за визуальный контент на экранах. Всеволод работал над одной из важных сцен, развивающей образ постапокалиптического мегаполиса. Этот мотив присутствовал как в сценографии, так и в мультимедийном контенте: футуристический город, служивший частью декораций, в анимации постепенно трансформировался, превращаясь в руины и мрачные подземелья. Работа требовала постоянной адаптации художественных решений к техническим особенностям каждой концертной площадки. «Изматывающий, но более чем вдохновляющий опыт»,— вспоминает он.

Не менее интересной была работа над инсталляцией «Точка сингулярности» — первой полностью замкнутой 360° LED-сферой в Нижнем Новгороде. Сложность заключалась в работе не с привычным экраном, а с пространством, где изображение окружает зрителя со всех сторон и лишено единой точки перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Инсталляция «Точка сингулярности» Инсталляция «Точка сингулярности» Инсталляция «Точка сингулярности» Следующая фотография 1 / 3 Инсталляция «Точка сингулярности» Инсталляция «Точка сингулярности» Инсталляция «Точка сингулярности»

Тур The Weeknd был отмечен золотой наградой Eventex Awards и стал самым кассовым R&B-туром в истории, а «Точка сингулярности» получила несколько профессиональных наград, включая LIT Lighting Design Awards, премию фестиваля «Среда» и bema! award.

Опыт работы с подобными пространственными решениями Всеволод получил, участвуя в создании мультимедийного контента для проекта Deus Ex Machina на главной сцене фестиваля Outline 2024. Экраны, расположенные под разными углами, и элементы конструкции формировали сложную фрагментированную среду. Такая архитектура требовала особого подхода к визуальному языку: контент должен был работать не как плоское изображение, а как часть многомерного пространства, создающего ощущение постоянно меняющегося цифрового процесса. Проект получил третье место в категории Event на [D]arc Awards 2024.

Еще одним примером соединения цифрового и физического пространства стала церемония закрытия финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В этом проекте Всеволод создавал анимированные проекции белых частиц на футбольное поле.

«Газон оказался интересной поверхностью для проекции: свет не просто ложился сверху, а проникал между травинками, словно зажигая объем изнутри»,— говорит он.

Церемония закрытия была удостоена золотой награды Eventex Awards и подтвердила принцип, которого придерживается художник: «Иногда одна лаконичная идея работает сильнее самой сложной графики».

С переходом от работы с физическим пространством к гибридным средам связан еще один проект в карьере Всеволода. Он работал над анимацией женской фигуры для одного из треков XR-перформанса Билли Айлиш. Исполнительница оказывалась внутри виртуальной сцены с 3D-окружением и персонажами за счет XR-технологии — синхронизации реальных и виртуальных камер в 3D-пространстве, работающем в реальном времени. Такие проекты интересны тем, что требуют не просто использования существующих художественных приемов, а создания нового визуального языка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония закрытия финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре Церемония закрытия финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре Презентация Lamborghini Urus Презентация Lamborghini Urus Презентация Lamborghini Urus Презентация Lamborghini Urus Следующая фотография 1 / 6 Церемония закрытия финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре Церемония закрытия финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре Презентация Lamborghini Urus Презентация Lamborghini Urus Презентация Lamborghini Urus Презентация Lamborghini Urus

Параллельно с коммерческими проектами Канищев ищет новые визуальные подходы через фестивали, конкурсы, рассматривая их как возможность протестировать новые идеи. В частности, работы Всеволода дважды были показаны на фестивале цифрового искусства DEMO, превратившем городскую среду в выставочное пространство. Этот опыт позволил ему исследовать возможности цифровых экранов как самостоятельного художественного медиума.

Представляя студию на фестивале OFFF Barcelona, Всеволод показал зрителям авторскую работу, построенную на образах двух антропоморфных роботов, движения которых интегрировались в архитектуру реального здания. Проект стал возвращением к архитектурному мэппингу, с которого когда-то начиналась его карьера в Sila Sveta, и одновременно исследованием одной из главных тем современности — взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Размышляя о будущем индустрии, Всеволод говорит, что ее развитие будет связано не столько с технологиями, сколько с человеком.

«С одной стороны, стоит личность автора, его вкус, способность видеть мир по-своему и находить неожиданные идеи. С другой — личность зрителя».

Работ «для всех» становится меньше; все больше тех, что рассчитаны на конкретный опыт: как человек будет взаимодействовать с пространством, что почувствует, что унесет с собой. Технологии становятся доступнее — и это замечательно. Но чем доступнее становится инструмент, «тем ценнее становится то, что невозможно автоматизировать: человеческое любопытство, эмпатию, вкус и желание вступить в диалог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка ART+ Multimedia Выставка ART+ Multimedia Выставка ART+ Multimedia Выставка ART+ Multimedia Шоу AT&T Discovery District, Даллас Шоу Boss x Sila Sveta, Милан Шоу Boss x Sila Sveta, Милан Coex Бутик-отель The Times Square EDITION, Нью-Йорк Следующая фотография 1 / 9 Выставка ART+ Multimedia Выставка ART+ Multimedia Выставка ART+ Multimedia Выставка ART+ Multimedia Шоу AT&T Discovery District, Даллас Шоу Boss x Sila Sveta, Милан Шоу Boss x Sila Sveta, Милан Coex Бутик-отель The Times Square EDITION, Нью-Йорк

Валентин Миронов