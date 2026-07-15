Президент Южной Кореи продал свою единственную квартиру

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён нашел покупателя на свою единственную квартиру. За счет продажи он решил поддержать кампанию правительства, направленную на стабилизацию рынка недвижимости, пишет The Korea Herald.

«У меня больше нет дома»,— заявил политик на заседании кабинета министров.

В президентской администрации подтвердили, что предварительный договор о продаже подписан, сделка будет закрыта в ближайшее время. Квартирой президент владел совместно с первой леди Ким Хэ Ген. Сейчас пара проживает в официальной резиденции в сеульском районе Ханнамдон.

Недвижимость в престижном районе города Соннам, расположенном недалеко от Сеула, президент выставил на продажу в феврале. Политик заявлял о планах пересмотреть налоговую и финансовую политику Южной Кореи в рамках борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости и стремительным ростом цен на жилье.