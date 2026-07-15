Т-Банк рассказал о сбое в работе мобильного приложения

Т-Банк подтвердил сообщения в СМИ о сбое в работе сервисов. При этом в пресс-службе кредитной организации отметили, что неполадки в работе мобильного приложения устранены, переводы восстановлены.

Представители Т-Банка сообщил ТАСС, что затруднения с проведением операций в мобильном приложении и личном кабинете на сайте были у незначительной части пользователей. «Сейчас все работает в штатном режиме», — подчеркнули в банке.

По данным Detector404, за последние сутки поступило 4,1 тыс. жалоб на неполадки у Т-Банка, из которых 1,1 тыс. — за последний час.