Т-Банк рассказал о сбое в работе мобильного приложения
Т-Банк подтвердил сообщения в СМИ о сбое в работе сервисов. При этом в пресс-службе кредитной организации отметили, что неполадки в работе мобильного приложения устранены, переводы восстановлены.
Представители Т-Банка сообщил ТАСС, что затруднения с проведением операций в мобильном приложении и личном кабинете на сайте были у незначительной части пользователей. «Сейчас все работает в штатном режиме», — подчеркнули в банке.
По данным Detector404, за последние сутки поступило 4,1 тыс. жалоб на неполадки у Т-Банка, из которых 1,1 тыс. — за последний час.
Сбои в работе Т-Банка, ранее известного как Тинькофф Банк, происходят не в первый раз и затрагивают не только мобильное приложение, но и другие сервисы, включая сайт и "Т-Инвестиции". Предыдущие инциденты, зафиксированные в разные периоды, также сопровождались жалобами пользователей на невозможность совершения переводов и других операций. География этих сбоев охватывает крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также их области.