В Краснодаре участники видеосъемки на фоне храма арестованы на 14 суток
Жители Краснодара Эдуард Восканянц и Артем Симонян, записавшие скандальное видео на фоне храма Александра Невского, отправлены под административный арест на 14 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Молодые люди признаны виновными в неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов.
Видеозапись была размещена в социальных сетях. На нем один из молодых людей стоит на крышах двух автомобилей Mercedes, припаркованных у храма Александра Невского. По факту съемки Следственный комитет России начал проверку, в информации ведомства видео названо провокационным.
Эдуард Восканянц и Артем Симонян были задержаны 14 июня и записали еще одно видео, в котором заявили, что не хотели оскорбить чувства верующих. Молодые люди признались, что их поступок был глупым.
Неповиновение требованиям сотрудников полиции, по статье 19.3 КоАП РФ, является одним из распространённых правонарушений, за которое часто налагается административный арест. В Краснодарском крае и других регионах России регулярно фиксируются подобные случаи, например, аресты участников массовых драк или блогеров. Максимальный срок административного ареста по этой статье составляет 15 суток.
Задержание в Краснодаре и другие подобные инциденты часто привлекают внимание правоохранительных органов из-за распространения видеозаписей в интернете. Полиция активно отслеживает такой контент, и видео становятся основанием для дальнейших проверок и процессуальных действий.