В Краснодаре участники видеосъемки на фоне храма арестованы на 14 суток

Жители Краснодара Эдуард Восканянц и Артем Симонян, записавшие скандальное видео на фоне храма Александра Невского, отправлены под административный арест на 14 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Молодые люди признаны виновными в неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Видеозапись была размещена в социальных сетях. На нем один из молодых людей стоит на крышах двух автомобилей Mercedes, припаркованных у храма Александра Невского. По факту съемки Следственный комитет России начал проверку, в информации ведомства видео названо провокационным.

Эдуард Восканянц и Артем Симонян были задержаны 14 июня и записали еще одно видео, в котором заявили, что не хотели оскорбить чувства верующих. Молодые люди признались, что их поступок был глупым.

Анна Перова, Краснодар