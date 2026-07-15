Инспекция госжилнадзора проверит управляющую компанию дома, в котором был травмирован ребенок

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) проверит соблюдение требований к содержанию общего имущества многоквартирного дома, в холле которого упавшей плиткой был травмирован ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

7 июля в холле 4-го подъезда корпуса №7 дома №1а на ул. Борцов Революции в Перми обрушилась керамическая плитка, которая травмировала ребенка. СУ СКР по Пермском краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ходе надзорного мероприятия ИГЖН оценит соблюдение управляющей организацией дома – ООО «Стандарт ПМ» лицензионных требований. По результатам будут приняты меры административного воздействия. За нарушения жилищного законодательства предусмотрены административные штрафы на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., или дисквалификация на срок до трех лет; на юридических лиц - от 250 тыс. до 300 тыс. руб.

Под управлением ООО «Стандарт ПМ» находится 59 многоквартирных домов, расположенных на территории Перми и Пермского муниципального округа.