Житель Оренбуржья предстанет перед судом за пособничество при хищении 95 млн рублей у граждан

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества), сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемый разместил в двух домовладениях 20 сим-боксов и 28 системных блоков, а также закупил и активировал свыше 13 тыс. сим-карт операторов сотовой связи. Он подключил оборудование к интернету и предоставлял возможность аренды абонентских номеров лицами, проживающими в том числе за пределами России.

С помощью пособничества жителя Оренбурга у граждан России похищено более 95 млн руб. Потерпевшими стали жители десятков регионов.

Обвиняемый за свои услуги получил от организаторов мошеннических схем 262 тыс. руб.

Руфия Кутляева