Нижегородские власти создают информсистему для мониторинга и принятия решений

В Нижегородской области создают информационную систему «Централизованный мониторинг показателей». Соответствующий приказ утвердило региональное министерство цифрового развития. Оператором ресурса будет ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики», оно должно организовать разработку и внедрение системы с использованием отечественного программного обеспечения.

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Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Правительство Нижегородской области

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как следует из документа, мониторинг необходим для поддержки процессов подготовки и принятия управленческих решений на основе данных из внешних источников.

Система должна обеспечивать сквозной мониторинг социально-экономического развития области, а также анализировать информацию для оценки эффективности работы региональных и муниципальных чиновников. Также она должна визуализировать данные для оперативного анализа и принятия управленческих решений.

В состав системы войдут три десятка информационно-аналитических панелей (дашбордов). Среди них показатели исполнительской дисциплины, экология, социальный паспорт, рейтинг губернатора, тарифы, загруженность остановок, мониторинг цен, демография, рейтинг качества жизни, а также интегрированные дашборды нацпроектов и госпрограмм.

Добавим, с 2020 года в Нижегородской области работает «Центр управления регионом», который ведет мониторинг обращений и жалоб, появляющихся на различных площадках.

Галина Шамберина