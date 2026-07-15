Минэкономики проработает возможность переноса карточек товаров между маркетплейсами
Минэкономики проработает идею закрепления права собственности на карточки товаров маркетплейсов не только за платформами, но и за продавцами. Такое поручение дал глава ведомства Максим Решетников на стратсессии правительства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Карточка товара — предложение продавца или исполнителя о продаже товара или предоставлении услуги для пользователей маркетплейса. Она включает наименование, описание, характеристики, цену, фото и видео, таблицы размеров и прочие сведения.
В настоящее время платформы получают конкурентное преимущество за счет монополизации данных внутри своей экосистемы, отметил представитель Минэкономики. Перед ведомством стоит задача создания правовой базы, регулирующей механизм передачи и повторного использования данных. Право собственности селлера на карточки товаров с привязкой к истории и клиентской базе облегчит ему переход с одной платформы на другую.
Инициативу поддержала глава комиссии по маркетплейсам «Опоры России» Анастасия Тюгай. По ее словам, карточка товара — настоящий актив селлера, поскольку он может вкладывать сотни тысяч рублей в ее продвижение. В то же время в Wildberries изданию сообщили, что карточка — элемент пользовательского опыта, который каждая платформа создает самостоятельно. Она определяет требования к карточкам, исходя из поведения покупателей и особенностей интерфейса. Представитель Ozon добавил, что в карточку могут включаться отзывы, оценки и данные, которые формируются силами конкретной платформы.
Идея о закреплении права собственности на карточки товаров за продавцами является частью более широкой тенденции по регулированию деятельности маркетплейсов в России. Правительство, в частности Минэкономразвития и Минпромторг, активно работает над множеством законопроектов, направленных на защиту прав продавцов и покупателей, а также на выравнивание условий конкуренции между онлайн-платформами и традиционной розницей. Это включает в себя регулирование ценообразования, скидок, возвратов товаров и борьбу с контрафактом.
Проблема заключается в том, что маркетплейсы часто действуют как посредники, которые формально не несут полной ответственности за качество товаров, при этом обладая значительным влиянием на рынок и возможность устанавливать условия, невыгодные для продавцов. Необходимость усиления контроля признается и в Госдуме, где уже приняты в первом чтении законопроекты о платформенной экономике. Цель такого регулирования — защитить интересы всех участников рынка и обеспечить его дальнейший рост. Ожидается, что законы о платформенной экономике вступят в силу с 1 марта 2026 года и 1 марта 2027 года, причем даты могут быть скорректированы.
В целом, регуляторы стремятся «дорастить» уровень контроля за маркетплейсами, чтобы снизить регуляторные дисбалансы. Так, Минпромторг предлагает запретить маркетплейсам влиять на цены товаров, оставляя это право исключительно за продавцами. Несмотря на то, что маркетплейсы стали ключевым элементом рынка, через который выстраивается взаимодействие между продавцами и покупателями, их бурный рост и отсутствие строгого регулирования создали ряд проблем, которые теперь пытаются решить на законодательном уровне.