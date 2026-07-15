Минэкономики проработает возможность переноса карточек товаров между маркетплейсами

Минэкономики проработает идею закрепления права собственности на карточки товаров маркетплейсов не только за платформами, но и за продавцами. Такое поручение дал глава ведомства Максим Решетников на стратсессии правительства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Карточка товара — предложение продавца или исполнителя о продаже товара или предоставлении услуги для пользователей маркетплейса. Она включает наименование, описание, характеристики, цену, фото и видео, таблицы размеров и прочие сведения.

В настоящее время платформы получают конкурентное преимущество за счет монополизации данных внутри своей экосистемы, отметил представитель Минэкономики. Перед ведомством стоит задача создания правовой базы, регулирующей механизм передачи и повторного использования данных. Право собственности селлера на карточки товаров с привязкой к истории и клиентской базе облегчит ему переход с одной платформы на другую.

Инициативу поддержала глава комиссии по маркетплейсам «Опоры России» Анастасия Тюгай. По ее словам, карточка товара — настоящий актив селлера, поскольку он может вкладывать сотни тысяч рублей в ее продвижение. В то же время в Wildberries изданию сообщили, что карточка — элемент пользовательского опыта, который каждая платформа создает самостоятельно. Она определяет требования к карточкам, исходя из поведения покупателей и особенностей интерфейса. Представитель Ozon добавил, что в карточку могут включаться отзывы, оценки и данные, которые формируются силами конкретной платформы.