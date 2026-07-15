На телеканал ТНВ возбудили административное дело после ИИ-ролика

В отношении АО «ТРК „Новый Век“» (телеканал ТНВ) возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций. Информация об этом опубликована на сайте Вахитовского районного суда Казани.

Материалы поступили в суд 13 июля, рассмотрение дела назначено на 8 августа.

По данным Telegram-каналов, поводом мог стать ролик, созданный с использованием искусственного интеллекта, в котором, предположительно, появился фрагмент изображения с символикой, похожей на флаг ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Анна Кайдалова