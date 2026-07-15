Китай осудил законопроект США о санкциях против покупателей российской нефти
Китай выступает против законопроекта США, который предполагает введение санкций в отношении стран, покупающих у России нефть и природный газ. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом безопасности ООН»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (цитата по сайту МИД Китая).
Китай примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия, подчеркнул Линь Цзянь. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам»,— добавил он.
Законопроект был представлен в апреле 2025 года по инициативе сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма. Изначально проект предполагал введение 500-процентных пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоресурсы. На этой неделе сенаторы представили новую редакцию законопроекта, сообщал Reuters. В нем размер пошлин снижен до 100% для крупнейших покупателей российской нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).
Китай последовательно выступает против односторонних санкций США, считая их незаконными и не имеющими оснований в международном праве. Это подтверждается неоднократными заявлениями официальных представителей МИД КНР. В частности, Китай подчеркивает законность своего торгово-экономического сотрудничества с Россией. Пекин неоднократно заявлял, что примет решительные контрмеры, если его законным интересам будет нанесен ущерб от подобных санкций.
Законопроекты о санкциях в отношении стран, торгующих с Россией, в США часто инициируются, но их принятие не гарантировано. За период с 2019 по 2025 год из более 800 предложенных законопроектов о санкциях лишь немногие стали законами. В американской политике санкций наблюдается явление «паутины законов», когда множество ранее принятых ограничений остаются в силе и могут быть реактивированы в зависимости от политической конъюнктуры. Ранее подобные законопроекты предлагали введение высоких пошлин на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, в том числе Китая и Индии. Предполагалось, что эти меры должны были вынудить Россию к мирным переговорам по Украине.
Китай, являющийся крупным покупателем российской нефти и газа, в прошлом наращивал импорт энергоносителей из РФ из-за снижения цен на фоне санкций. Введение санкций против стран, закупающих российские энергоресурсы, может привести к росту мировых цен на нефть, что в свою очередь способно повлиять на стоимость топлива в США. Обострение тарифных войн не отвечает интересам ни одной из сторон, и администрация США осознает, что фронтальное применение жестких мер может подорвать возможный компромисс. Для Китая введение санкций в долгосрочной перспективе может обернуться приростом потребления и капитала, так как страна замещает западные инвесттовары на российском рынке.