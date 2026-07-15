Китай осудил законопроект США о санкциях против покупателей российской нефти

Китай выступает против законопроекта США, который предполагает введение санкций в отношении стран, покупающих у России нефть и природный газ. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом безопасности ООН»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (цитата по сайту МИД Китая).

Китай примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия, подчеркнул Линь Цзянь. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам»,— добавил он.

Законопроект был представлен в апреле 2025 года по инициативе сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма. Изначально проект предполагал введение 500-процентных пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоресурсы. На этой неделе сенаторы представили новую редакцию законопроекта, сообщал Reuters. В нем размер пошлин снижен до 100% для крупнейших покупателей российской нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).