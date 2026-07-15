«Квадрат» в комнате сильнее всего в Черноземье подорожал в Курске

За полгода стоимость квадратного метра комнат в Курске выросла на 14,1% — до 106,2 тыс. руб. Это самый высокий результат в Черноземье. При этом цена на целую комнату в Курске показала не самую высокую динамику в макрорегионе, прибавив 1,1% (до 1,6 млн руб.). Это следует из результатов исследования портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вторую строчку в Черноземье можно отдать Белгороду, где «квадрат» вырос в цене на 12,6% — до 98,4 тыс. руб. Стоимость целой комнаты при этом увеличилась сильнее всего в макрорегионе — на 11%, до 1,5 млн руб. Третье место занимает Липецк с результатом +2,4% (69,2 тыс. руб.), четвертое — Орел, зафиксировавший +2,1% (57,8 тыс. руб.). Цена на целую комнату в этих облцентрах сократилась на 0,3% и 1,9% соответственно — до 1 млн и 916,6 тыс. руб.

Отдельно стоит выделить Воронеж, где стоимость квадратного метра за последние полгода не изменилась и составляет 78 тыс. руб. Ценник на комнату тоже практически не сдвинулся: +0,3%, до 1,3 млн руб. Тамбов в исследовании не представлен.

Всего аналитики изучили динамику цен в 70 российских городах: «квадрат» подорожал в 52 из них, в 17 подешевел и в одном не изменился. Средняя стоимость составляет 96,2 тыс. руб. (+4,3% к концу 2025 года). Самая высокая динамика отмечена в Магнитогорске (+25,5%, до 96,6 тыс. руб.), Череповце (+20,8%, до 54,3 тыс. руб.) и Кемерове (+17,3%, до 99,3 тыс. руб.).

Стоимость комнат в целом увеличилась в 49 населенных пунктах, снизилась в 20 и в одном осталась прежней. Средний ценник на такое жилье равняется 1,5 млн руб. (+3,3%). Самое большое подорожание зафиксировано в Череповце (+24,7%, до 882,4 тыс. руб.), Мурманске (+18,5%, до 1,1 млн руб.) и Улан-Удэ (+17,2%, до 2,2 млн руб.).

Представители «Мира квартир» утверждают, что комнаты стоят в 4,5 раза дешевле, чем квартиры. Однако спрос на первые растет с удорожанием вторых. Ппредложение первого формата жилья за последние полгода выросло на 25%.

«Коммуналки, хотя и постепенно уходят в прошлое, но никак не уйдут: всегда будут родственники, которые не могут полюбовно разделить завещанную квартиру и вынуждены продавать ее по частям. Находятся и покупатели, которым невмоготу "потянуть" отдельное жилье, и они решают "есть слона по частям". До тех пор, пока владение комнатой дает право на регистрацию в городе, где она приобретена, эти объекты будут продавать и покупать. Ну а цены на них продолжат колебаться в зависимости от конъюнктуры рынка вторичной недвижимости»,— отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам шести месяцев 2026 года наибольший рост цен на квадратный метр вторичных квартир в макрорегионе установлен в Курске. Он подорожал на 8,4% — до 142,2 тыс. руб.

Алина Морозова