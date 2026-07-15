Полиция провела обыск в офисе Deutsche Bank во Франкфурте

Сотрудники правоохранительных органов пришли в главный офис Deutsche Bank на Таунусанлаге во Франкфурте на основании ордера, выданного местным судом в июне, сообщает n-tv. Подробности следствия не раскрываются.

Это уже не первый визит силовиков в этом году. В январе сотрудники правопорядка обыскали штаб-квартиру банка и берлинский филиал в рамках дела об отмывании денег. Тогда речь шла о подозрительных транзакциях с иностранными компаниями в период с 2013 по 2018 год.

Ситуация усугубляется на фоне масштабного налогового скандала вокруг сделок CumCum. По данным расследований, с 2009 по 2015 год Deutsche Bank мог незаконно получить около €600 млн. Ранее BaFin сообщала, что в подобных схемах участвовали 73 банка и 21 страховщик, а общий ущерб для бюджета превысил €7 млрд.