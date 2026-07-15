Переводы с судебного на финский

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Московской области проверит факты бездействия службы судебных приставов региона. Последние должны были исполнить вынесенное еще в 2024 году решение Красногорского горсуда о возвращении отцу ребенка, вывезенного в Финляндию. Вместо этого приставы, по их информации, ищут, но не могут найти переводчика с русского на финский язык.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жалоба столичного предпринимателя Дмитрия Самохвалова была зарегистрирована в прокуратуре Мособласти 13 июля. Параллельно он вместе с адвокатами готовит обращение в СКР. В обращении речь идет о халатности судебных приставов, которая может привести к потере отцом и государством несовершеннолетнего ребенка.

По данным заявителя, он с 2013 года сожительствовал с гражданкой Украины Дианой Сухан, не оформляя брак. Через три года у пары родился ребенок. Однако в 2020 году госпожа Сухан под влиянием подруги «стала адептом радикального феминизма» и «резко изменила свое поведение». Она, в частности, утверждала, что участие в отца в воспитании, а также финансирование им семьи «является формой насилия».

В 2022 году женщина вместе с дочерью сбежала к подруге в подмосковный Красногорск, а оттуда — в Финляндию. В 2024 году суд подмосковного города установил, что ребенок был вывезен без согласия отца за границу, где мать «начала его исправлять с помощью психолога», а заодно, как следует из фотографий и видеозаписей, «заставляла» дочь рисовать украинский флаг и разговаривать на украинском языке.

Красногорский суд решил, что ответчиком Сухан «нарушены права ребенка» «жить и воспитываться в семье», а также право отца на заботу о нем. Родитель, согласно решению, был лишен возможности общаться с дочерью. Суд заочно обязал госпожу Сухан вернуть ребенка отцу, определив место жительства дочери с ним.

Судебные приставы не исполнили решение суда и не организовали розыск несовершеннолетней девочки и ее матери.

«В декабре 2025 года я получил копию ответа на запрос депутата Госдумы Алексея Канаева от директора ФССП Дмитрия Аристова, где сообщалось, что от службы будут направлены запросы в другие страны для продолжения розыска ребенка,— отметил в заявлении господин Самохвалов.— В мае 2026 года я получил ответ из ГУ ФССП по Московской области, в котором сообщалось, что запросы до сих пор не направлены, так как за полгода не решен вопрос с их переводом на иностранные языки».

В частных беседах, по словам господина Самохвалова, представители ФССП рекомендовали ему отказаться от исполнения решения суда, так как из этого ничего не выйдет.

Дмитрий Самохвалов и Диана Сухан между тем пытаются определить судьбу ребенка и в финских инстанциях — разбирательство ведется в Хельсинкском окружном суде. На иск с требованием вернуть дочь, предоставить возможность участвовать в ее воспитании или хотя бы общении с ней ответчица предоставила возражения. По данным “Ъ”, в них говорится, что девочка ходит в школу, «живет в безопасной и стабильной среде», а с отцом общаться не хочет.

«Моя дочь является гражданкой Украины. По этой причине я категорически возражаю против любого решения, которое могло бы привести к ее вывозу или перемещению на территорию Российской Федерации»,— отмечает госпожа Сухан.

В ФССП на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Николай Сергеев