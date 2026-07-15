Стан 2000 холодной прокатки ММК отмечает 15-летие с момента пуска

Ровно 15 лет назад, 15 июля 2011 года на Магнитогорском металлургическом комбинате была запущена первая очередь современного комплекса холодной прокатки, расположенного в ЛПЦ-11.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Серей Петруша Фото: Серей Петруша

Контракт на поставку основного технологического оборудования комплекса был заключен в июле 2007 года. С 1 сентября того же года для реализации этого масштабного проекта приказом президента ООО «Управляющая компания ММК» Виктора Рашникова в структуре комбината было создано новое структурное подразделение – листопрокатный цех № 11.

Необходимость ввода новых мощностей по прокатке, травлению, непрерывному отжигу и окончательной отделке холоднокатаной продукции была вызвана увеличением спроса на особо качественный холоднокатаный прокат для изготовления кузовов легковых автомобилей. Таким образом, основное назначение комплекса - производство высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката для производства внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли.

Комплекс создавался по самым передовым и современным технологиям. В состав технологического оборудования нового цеха холодной прокатки вошли непрерывная травильная линия турбулентного травления в соляной кислоте, совмещённая с 5-ти клетевым станом тандем холодной прокатки производительностью 2100 тыс. тонн в год; агрегат непрерывного горячего оцинкования производительностью 450 тыс. тонн в год; комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования производительностью 650 тыс. тонн в год; вальцешлифовальное отделение с установками шлифования и текстурирования рабочих валков; агрегат инспекции и продольного роспуска полосы; упаковочные линии для обработки х/к нагартованных и оцинкованных рулонов. Сортамент производимой продукции – холоднокатаный лист в рулонах массой до 43,5 тонн толщиной полосы 0,28 - 3,0 мм и шириной 850-1880 мм.

Это был крупнейший инвестиционный проект Магнитки начала нового тысячелетия. Стоимость его составила порядка 45 млрд рублей (около 1,5 млрд долларов по тогдашнему курсу). Площадь комплекса - 155 тысяч м, что эквивалентно 40 футбольным полям. Протяженность составила 2 километра. Только основного технологического оборудования было установлено 40 тысяч тонн. При строительстве комплекса уложено 150 тысяч кубометров железобетона и смонтировано 52 тысячи тонн металлоконструкций. В отдельные дни число занятых на строительстве этого гиганта достигало 2500 человек.

Первая очередь комплекса – линия непрерывного травления, соединенная со станом-2000 – была запущена 15 июля 2011 года в присутствии Владимира Путина, на тот момент премьер-министра страны. Прямо на площадке ЛПЦ-11 глава правительства провел встречу с работниками Магнитогорского металлургического комбината, на которой обсудил с представителями трудового коллектива Магнитки как актуальные вопросы металлургической отрасли страны, так и социально-экономические проблемы общества.

- Поздравляю вас с двойным праздником, - отметил тогда Владимир Путин. - Первый - это День металлурга, который официально отмечается в воскресенье... И второй праздник - пуск нового стана 2000. Это действительно большое событие, и, кстати говоря, не только для Магнитки - вообще для всей металлургической промышленности России. Даже не только для нее, еще и для всего отечественного автомобилестроения.

ПАО «ММК»