Водителя упавшего в Фонтанку Porsche отправили в колонию на 5,5 года

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор в отношении водителя, который в прошлом октябре на автомобиле Porsche пробил ограждение набережной Фонтанки и упал в реку. В результате ДТП погибла 21-летняя пассажирка иномарки.

«Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Даниила Войнова. Виновному назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Мужчину признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Автомобилиста также лишили водительских прав на 2,5 года.

ДТП произошло утром 3 октября. Следствие установило, что Даниил Войнов в нетрезвом виде ехал на Porsche со скоростью около 60 км/ч, на перекрестке улицы Чайковского и набережной реки Фонтанки он не справился с управлением и въехал в ограждение. Автомобиль упал в воду. Водитель сумел выбраться на берег самостоятельно, находившаяся в салоне девушка утонула. От медосвидетельствования мужчина отказался.