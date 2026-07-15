Водителя упавшего в Фонтанку Porsche отправили в колонию на 5,5 года
В Санкт-Петербурге суд вынес приговор в отношении водителя, который в прошлом октябре на автомобиле Porsche пробил ограждение набережной Фонтанки и упал в реку. В результате ДТП погибла 21-летняя пассажирка иномарки.
«Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Даниила Войнова. Виновному назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Мужчину признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Автомобилиста также лишили водительских прав на 2,5 года.
ДТП произошло утром 3 октября. Следствие установило, что Даниил Войнов в нетрезвом виде ехал на Porsche со скоростью около 60 км/ч, на перекрестке улицы Чайковского и набережной реки Фонтанки он не справился с управлением и въехал в ограждение. Автомобиль упал в воду. Водитель сумел выбраться на берег самостоятельно, находившаяся в салоне девушка утонула. От медосвидетельствования мужчина отказался.
Статья 264 УК РФ, по которой вынесен приговор, в зависимости от части, предусматривает различные сроки лишения свободы. Например, за нарушение ПДД без прав, с повлекшим смерть двух человек в состоянии опьянения, может быть назначено до 6,5 лет воспитательной колонии. В случае смертельного ДТП, совершенного в состоянии опьянения, с причинением смерти двоим или более лицам, предусмотрено наказание до 8,5 лет лишения свободы. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть одного человека, без отягчающих обстоятельств, наказание может составлять до 5 лет лишения свободы, но в отдельных случаях суд может заменить условным сроком, а затем ужесточить до реальной колонии-поселения. Бывший судья, признанный виновным в смертельном ДТП с оставлением места происшествия, получил 6 лет колонии-поселения, хотя статья предусматривает от 8 до 12 лет.