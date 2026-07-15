ЦИАН начал обратный выкуп акций на 4 млрд рублей
Совет директоров МКПАО «ЦИАН» объявил о старте программы обратного выкупа акций на Мосбирже. Как говорится в сообщении компании, выкуп начнется 15 июля 2026 года. Его объем не превысит 4 млрд руб., срок реализации — 12 месяцев.
В компании ожидают, что buyback приведет к сокращению акций в свободном обращении и росту прибыли на одну акцию в будущем. Выкуп не повлияет на дивидендные выплаты.
Торги акциями «ЦИАНА» под тикером CNRU начались в апреле 2025 года. Тогда же был запущен buyback сроком на 12 месяцев для поддержания котировок. Финансирование идет за счет накопленных средств группы. На конец 2024 года они составляли 9,2 млрд руб.
Обратный выкуп акций (buyback) является распространенной практикой у компаний, особенно после смены юрисдикции, чтобы сгладить давление на котировки, вызванное «навесом» бумаг, ранее заблокированных за рубежом. Он позволяет эмитентам формировать пакеты акций для долгосрочной мотивации топ-менеджеров и ключевых сотрудников, а также может увеличить прибыль на одну акцию и уменьшить объем бумаг в свободном обращении. При этом выкуп акций часто рассматривается как альтернатива дивидендам: при байбэке акционеры не облагаются инвестиционным налогом, а компания имеет большую гибкость в расходовании средств.
В российской практике байбэки, проводимые для мотивации сотрудников, имеют преимущество перед их погашением с точки зрения акционерной доходности. Низкие котировки акций являются оптимальным моментом для запуска таких программ. Тем не менее, для заметной переоценки акций требуется более активный выкуп, поскольку даже объявленные программы не всегда могут удержать котировки от снижения при неблагоприятной конъюнктуре рынка.