ЦИАН начал обратный выкуп акций на 4 млрд рублей

Совет директоров МКПАО «ЦИАН» объявил о старте программы обратного выкупа акций на Мосбирже. Как говорится в сообщении компании, выкуп начнется 15 июля 2026 года. Его объем не превысит 4 млрд руб., срок реализации — 12 месяцев.

В компании ожидают, что buyback приведет к сокращению акций в свободном обращении и росту прибыли на одну акцию в будущем. Выкуп не повлияет на дивидендные выплаты.

Торги акциями «ЦИАНА» под тикером CNRU начались в апреле 2025 года. Тогда же был запущен buyback сроком на 12 месяцев для поддержания котировок. Финансирование идет за счет накопленных средств группы. На конец 2024 года они составляли 9,2 млрд руб.