Памятник оружейникам Удмуртии планируют отремонтировать за 2 млн рублей

На ремонт памятника оружейникам Удмуртии направят 2 млн руб. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок. Изначально он был размещен 26 июня, по инициативе заказчика 15 июля закупку вернули на этап подачи заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как следует из сметной документации, подрядчику предстоит обновить гранитную облицовку памятника, обработать швы, покрыть поверхность водоотталкивающим раствором, а также благоустроить прилегающую территорию. Заказчик — администрация Первомайского района Ижевска. Работы завершат до 31 августа.

Памятник Ижевским оружейникам установили на одноименной площади в Первомайском районе города в 2007 году. Его соорудили в честь празднования 200-летия ижевского оружия и 60-летия автомата Калашникова.