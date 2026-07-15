Памятник оружейникам Удмуртии планируют отремонтировать за 2 млн рублей
На ремонт памятника оружейникам Удмуртии направят 2 млн руб. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок. Изначально он был размещен 26 июня, по инициативе заказчика 15 июля закупку вернули на этап подачи заявок.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Как следует из сметной документации, подрядчику предстоит обновить гранитную облицовку памятника, обработать швы, покрыть поверхность водоотталкивающим раствором, а также благоустроить прилегающую территорию. Заказчик — администрация Первомайского района Ижевска. Работы завершат до 31 августа.
Памятник Ижевским оружейникам установили на одноименной площади в Первомайском районе города в 2007 году. Его соорудили в честь празднования 200-летия ижевского оружия и 60-летия автомата Калашникова.