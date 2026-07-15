В правительстве Оренбуржья обсудили меры по ликвидации последствий летних ливней

Губернатор Евгений Солнцев провел оперативное заседание правительства Оренбургской области. На нем рассмотрели более 40 вопросов, включая меры по ликвидации последствий июньских ливней.

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Пострадавшим от непогоды направят средства из резервного фонда на капитальный ремонт или покупку нового жилья. Специалисты минстроя и министерства цифрового развития готовят порядок подачи электронных заявлений. На данный момент обследовано свыше 1,2 тыс. жилых помещений: 413 домов требуют ремонта, а 18 — признаны утраченными.

Социальные выплаты пострадавшим продолжаются. Единовременная помощь одобрена более чем для 1,3 тыс. жителей Бугуруслана и района, финансовая поддержка по утрате имущества первой необходимости назначена около 620 заявителям. Правительство приняло постановление о дополнительном финансировании этих выплат.

Власти пересмотрели методику конкурсного отбора проектов в рамках инициативного бюджетирования для развития муниципалитетов, что упростит участие районов. В 2026 году планируют реализовать 201 сельскую инициативу, уже завершены работы по 34 проектам.

На ремонт дорог в рамках народной программы выделили дополнительно 850 млн руб. из федерального бюджета после паводка. Средства направят на восстановление трасс в Оренбурге, поселке Колтубановский и Бузулукском районе, а также включат в план ремонта дороги в Новотроицке и Аккермановке.

Андрей Сазонов