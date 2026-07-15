Зарубежные СМИ: Что делают США, чтобы принудить Иран к открытию Ормуза?

Дональд Трамп пообещал уничтожить иранские мосты и электростанции ради возвращения к переговорам. Кроме того, Пентагон возобновил морскую блокаду Исламской Республики. В ночь на 15 июля стороны вновь обменялись ударами: США поразили военные объекты Ирана, в ответ Корпус стражей исламской революции атаковал американские базы в Иордании, Бахрейне и Кувейте. В ближайшее время удары по Ирану будут только усиливаться, отметил президент США в интервью Fox News. Тем временем Тегеран отреагировал на возобновление морской блокады в Ормузе: «Меморандум о взаимопонимании больше не существует». Трамп провел экстренное совещание, чтобы обсудить новое масштабное наступление, сообщили источники Axios. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Но теперь страны снова находятся в состоянии войны — накануне, 14 июля, американский президент уведомил об этом Конгресс. Такой шаг позволит Трампу использовать военную силу на Ближнем Востоке без одобрения парламента в течение двух месяцев. За этот срок Белый дом надеется принудить Тегеран к открытию Ормузского пролива на условиях Вашингтона. Кроме того, иранцы должны принять ядерные требования США, пишет Axios. По информации источников издания, на совещании в Белом доме обсуждалось, что удары нужно наносить не только по целям вокруг Ормуза. Однако конкретики пока нет — в администрации Трампа от комментариев отказались.

По сути, американский президент вновь развернулся на 180 градусов, рассуждают аналитики, опрошенные The New York Times. По их словам, пресловутый меморандум о взаимопонимании на поверку оказался меморандумом о недопонимании — и теперь Трамп хаотично пытается отыграть позиции силой. Такая тактика сработала в Венесуэле, но в персидской пустыне она вряд ли будет эффективной. Очевидно, что политика угроз себя исчерпала — с Ираном нужно поступать по-другому: идти на уступки первым, расхваливать и даже подлизываться, рассуждает The New York Times. Режим Исламской Республики — это не карточный домик, а мощная теократическая структура, с которой необходимо считаться, заключает издание.

Однако Трамп все же старается учесть ошибки, которые допустил в конце февраля 2026-го. Чтобы предотвратить энергетический кризис, Вашингтон сейчас пытается наладить поставки нефти в обход Ормуза, сообщают источники Bloomberg. По их данным, речь о трубопроводе, который соединяет месторождения Иракского Курдистана с портами в Сирии. Энергомагистраль не действует уже больше 20 лет и нуждается в ремонте. В работах по восстановлению может принять участие американская компания Chevron. В том числе ради этого Трамп накануне встречался с премьером Ирака, заключает Bloomberg.

Примечательно, что в то же время президент США призвал Израиль вывести войска из Ливана и Сирии. По крайней мере, об этом сообщают источники Axios. По их словам, в разговоре с Биньямином Нетаньяху Трамп попросил его не создавать напряженности. Белый дом не опроверг эту информацию, но раскрывать детали там тоже не стали. Лишь заявили, что Израиль всегда был «великим союзником Соединенных Штатов».

США ввели дополнительные санкции против Ирана. В список попали 10 физических лиц, 24 юридических, а также 20 торговых судов. Большинство компаний, в отношении которых установлены ограничения, специализируются на морских перевозках.